Microempreendedores Individuais (MEIs) têm sido alvo de mensagens falsas enviadas por SMS e WhatsApp que alertam para um suposto cancelamento do CNPJ por falta de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). A informação não procede. Órgãos governamentais não realizam cobranças nem comunicados oficiais por SMS ou WhatsApp, e dívidas com a Prefeitura de Jundiaí ou Receita Federal não são motivo para cancelamento de CNPJ.

De acordo com os órgãos oficiais, essas mensagens são tentativas de fraude, com o objetivo de roubar dados pessoais e induzir ao pagamento de boletos falsos. A orientação é que o empreendedor ignore o contato, não clique em links e não efetue pagamentos fora dos canais oficiais.

