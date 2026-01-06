Microempreendedores Individuais (MEIs) têm sido alvo de mensagens falsas enviadas por SMS e WhatsApp que alertam para um suposto cancelamento do CNPJ por falta de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). A informação não procede. Órgãos governamentais não realizam cobranças nem comunicados oficiais por SMS ou WhatsApp, e dívidas com a Prefeitura de Jundiaí ou Receita Federal não são motivo para cancelamento de CNPJ.
De acordo com os órgãos oficiais, essas mensagens são tentativas de fraude, com o objetivo de roubar dados pessoais e induzir ao pagamento de boletos falsos. A orientação é que o empreendedor ignore o contato, não clique em links e não efetue pagamentos fora dos canais oficiais.
LEIA MAIS:
A secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Bruna Lazarini, reforça que o Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no piso G3 do Maxi Shopping, está à disposição para orientar e verificar situações suspeitas. “Sempre que o empreendedor receber uma mensagem duvidosa ou tiver qualquer incerteza sobre sua situação, pode procurar o Espaço Jundiaí Empreendedora. Nossa equipe está preparada para orientar e evitar que golpes prejudiquem os negócios”, afirmou.
Os canais corretos para consulta e regularização da situação do MEI são:
- Portal do Empreendedor
- Portal Espaço Jundiaí Empreendedora, na aba MEI e Benefícios
- Aplicativo MEI (App MEI)
Para a empreendedora Ana Mara Ferreira, a atenção constante é fundamental. “Hoje em dia chegam muitas mensagens que parecem oficiais. Por isso, ficar de olho e sempre verificar a informação em fontes seguras faz toda a diferença. Antes de pagar qualquer coisa ou clicar em links, eu confiro pelos canais oficiais. É a melhor forma de evitar prejuízos”, ressaltou.