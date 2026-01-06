O Governo de São Paulo formalizou a assinatura do contrato de concessão das Loterias Paulistas com o consórcio SP Loterias. O documento foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (5) e marca um novo capítulo para a arrecadação e o financiamento de políticas públicas em território paulista, como a construção de dois hospitais no interior do estado.

Com a assinatura, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), os cofres públicos passam a contar com mais de R$ 560 milhões em recursos provenientes da outorga fixa do leilão — valor que será destinado, já neste início de contrato, à construção de dois hospitais estaduais, localizados nos municípios de Birigui e Itapetininga. A previsão é que a concessão gere, ainda, outros R$ 3,4 bilhões em arrecadação por outorga variável ao longo dos 15 anos de vigência contratual.

