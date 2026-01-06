Diante de um cenário econômico desafiador, com o fim das festas de final de ano e diversas contas batendo à porta do consumidor, os comerciantes jundiaienses traçam estratégias para manter as vendas em alta no mês de janeiro. A grande aposta está nas liquidações e a expectativa do setor é de um crescimento nas vendas que pode chegar a até 40% em comparação com janeiro de 2025.
A análise do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) aponta que 2026 tende a ser um ano de dificuldades para o varejo, marcado pela desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e margens cada vez mais pressionadas. Nesse contexto, as promoções surgem como uma alternativa para estimular o consumo em um período tradicionalmente mais fraco após as vendas de Natal.
No Centro de Jundiaí, a empresária Patrícia Araújo, proprietária de uma loja de variedades, afirma que diversos produtos estão com preços reduzidos neste início de ano. A expectativa é de crescimento de 20% nas vendas.”Estamos com muitos setores em liquidação neste janeiro, como os chocolates, brinquedos, fantasias, TNT, aviamentos e artigos de praia”, afirma. Ela explica que os descontos variam conforme o setor e a margem de cada produto. “Cada setor tem produtos diversos, com variação de descontos por conta das margens que aplicamos em cada item, por isso o desconto não é geral.”
Patrícia ainda ressaltou que a liquidação vai além do preço e envolve estratégia de comunicação para atrair o consumidor em um mês normalmente fraco. “A maior importância da liquidação é a constância na mídia, estar presente em todos os momentos, ser visto, ser lembrado e despertar o interesse das pessoas em visitar, conferir”, explicou.
Ocimar Veronezi acredita que liquidação também faz parte da estratégia para garantir espaço para novos lançamentos
Outro comerciante que aposta nas liquidações é Ocimar Veronezi, de 62 anos, proprietário de uma loja especializada em artigos de pesca, praia, camping e turismo. Segundo ele, estão em promoção produtos como materiais de pesca, cadeiras de praia, guarda-sóis, caixas térmicas e bolsas térmicas, com descontos que variam de 10% a 40%, com preços que vão de R$ 19,95 a R$ 1 mil, dependendo do produto.
“Verão é época de férias. Temos muitos produtos para a época e com preços realmente atrativos. Com isso, estamos otimistas e a expectativa é que a gente fature entre 20% e 40% a mais em relação a janeiro do ano passado ”, justificou Ocimar ao explicar a decisão de colocar os produtos em liquidação.
Para o comerciante, as liquidações de janeiro também cumprem um papel estratégico para o setor. “É importante para esvaziar os estoques e preparar a loja para a chegada de novos lançamentos”, concluiu.