Diante de um cenário econômico desafiador, com o fim das festas de final de ano e diversas contas batendo à porta do consumidor, os comerciantes jundiaienses traçam estratégias para manter as vendas em alta no mês de janeiro. A grande aposta está nas liquidações e a expectativa do setor é de um crescimento nas vendas que pode chegar a até 40% em comparação com janeiro de 2025.

A análise do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) aponta que 2026 tende a ser um ano de dificuldades para o varejo, marcado pela desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e margens cada vez mais pressionadas. Nesse contexto, as promoções surgem como uma alternativa para estimular o consumo em um período tradicionalmente mais fraco após as vendas de Natal.

No Centro de Jundiaí, a empresária Patrícia Araújo, proprietária de uma loja de variedades, afirma que diversos produtos estão com preços reduzidos neste início de ano. A expectativa é de crescimento de 20% nas vendas.”Estamos com muitos setores em liquidação neste janeiro, como os chocolates, brinquedos, fantasias, TNT, aviamentos e artigos de praia”, afirma. Ela explica que os descontos variam conforme o setor e a margem de cada produto. “Cada setor tem produtos diversos, com variação de descontos por conta das margens que aplicamos em cada item, por isso o desconto não é geral.”