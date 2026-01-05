A Prefeitura de Jundiaí está aprimorando o Programa de Pagamento Incentivado de Parcelamento Administrativo (PPIPA), com condições ainda mais vantajosas para os contribuintes que desejam colocar as contas em dia e regularizar débitos com o Município.
Instituído pela Lei Complementar nº 647/2025, o PPIPA VI amplia os percentuais de desconto sobre multas e juros, além de oferecer diferentes opções de parcelamento, facilitando o acesso dos munícipes à regularização fiscal e contribuindo para o equilíbrio financeiro da cidade.
O programa contempla débitos municipais como IPTU, ISS, taxas, alvarás e multas por infrações de posturas municipais, possibilitando tanto o pagamento à vista quanto o parcelamento, conforme a necessidade do contribuinte.
Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão benefícios expressivos, entre eles, 100% de desconto sobre a multa de mora; 100% de desconto sobre os juros de mora; 10% de desconto sobre os honorários; condições especiais para parcelamento.
Para quem prefere parcelar, o PPIPA VI também oferece descontos progressivos sobre multa e juros, de acordo com o número de parcelas sendo até 3 parcelas: 90% de desconto; de 4 a 6 parcelas: 80% de desconto; de 7 a 12 parcelas 60% de desconto; de 13 a 18 parcelas: 40% de desconto. Além disso, há a possibilidade de parcelamento em até 96 vezes, sem aplicação de descontos, ampliando as alternativas para quem precisa de prazos mais longos.
Segundo a Secretaria de Finanças, o programa é uma oportunidade importante para que os contribuintes regularizem sua situação fiscal de forma acessível, evitando a incidência de novos encargos e contribuindo diretamente para a manutenção e ampliação dos serviços públicos.
Como aderir ao PPIPA VI
Os interessados podem obter informações e formalizar a adesão ao programa pelos canais:
Autoatendimento:
https://jundiai.sp.gov.br
Telefone:
(11) 4589-8706
E-mail:
atendimentofinancas@jundiai.sp.gov.br
Atendimento presencial (Poupatempo):
Posto de serviços da Prefeitura
Avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro – Jundiaí