A Prefeitura de Jundiaí está aprimorando o Programa de Pagamento Incentivado de Parcelamento Administrativo (PPIPA), com condições ainda mais vantajosas para os contribuintes que desejam colocar as contas em dia e regularizar débitos com o Município.

Instituído pela Lei Complementar nº 647/2025, o PPIPA VI amplia os percentuais de desconto sobre multas e juros, além de oferecer diferentes opções de parcelamento, facilitando o acesso dos munícipes à regularização fiscal e contribuindo para o equilíbrio financeiro da cidade.

O programa contempla débitos municipais como IPTU, ISS, taxas, alvarás e multas por infrações de posturas municipais, possibilitando tanto o pagamento à vista quanto o parcelamento, conforme a necessidade do contribuinte.