05 de janeiro de 2026
REGISTROS EM JUNDIAÍ

Entre clássicos e novidades, veja os nomes mais comuns de 2025

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Jenna Norman / Unsplash
No Brasil, a ordem de nomes mais registrados foi a mesma até a terceira colocação, mas no restante da lista a preferência jundiaiense é diferente
No ano de 2025, os registros de nomes em Jundiaí seguiram tendência nacional, com a busca principalmente por nomes clássicos, bíblicos e também por novidades. Na cidade, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, os nomes mais comuns do ano foram:

  1. Helena (153 registros)
  2. Ravi (105 registros)
  3. Miguel (100 registros)
  4. Cecília (88 registros)
  5. Maitê (88 registros)
  6. Alice (85 registros)
  7. Davi (81 registros)
  8. Théo (75 registros)
  9. Heitor (74 registros)
  10. Laura (71 registros)

No Brasil, a ordem de nomes mais registrados foi a mesma até a terceira colocação. Mas, no país, em quarto, aparece Maitê e em quinto Cecília. Em sexto, há Heitor, Arthur em sétimo, Maria Cecília em oitavo, Théo em nono e, fechando o top 10 nacional, Aurora.

No ano de 2024, o top 10 de nomes registrados em Jundiaí foi composto por:

  1. Helena (141 registros)
  2. Miguel (120 registros)
  3. Ravi (101 registros)
  4. Arthur (100 registros)
  5. Laura (95 registros)
  6. Alice (93 registros)
  7. Cecília (91 registros)
  8. Noah (89 registros)
  9. Davi (86 registros)
  10. Théo (82 registros)

Preferências

Na lista com os 50 nomes mais comuns em Jundiaí no ano passado, além do top 10, que tem cinco nomes femininos e cinco masculinos, há os seguintes nomes: Noah (68 registros); Arthur (68 registros); Lívia (65 registros); Benício (64 registros); Bernardo (59 registros); Matteo (56 registros); Liz (54 registros); Manuela (54 registros); Anthony (53 registros); Pedro (52 registros); Ísis (52 registros); Gael (51 registros); Leonardo (51 registros); Heloísa (50 registros); Antonella (50 registros); Maria Cecília (48 registros); Samuel (47 registros); Gabriel (46 registros); Olívia (44 registros); Levi (42 registros); Aurora (41 registros); Lucca (41 registros); Sophia (41 registros); Catarina (40 registros); Isaac (39 registros); Sofia (38 registros); Joaquim (35 registros); Daniel (33 registros); Melissa (33 registros); Maria Alice (33 registros); Julia (31 registros); Isabella (31 registros); Matheus (29 registros); Lara (28 registros); Valentina (28 registros); João Pedro (28 registros); Maria Julia (28 registros); Maria Clara (27 registros); Maya (27 registros); e Murilo (27 registros).

