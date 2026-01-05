No ano de 2025, os registros de nomes em Jundiaí seguiram tendência nacional, com a busca principalmente por nomes clássicos, bíblicos e também por novidades. Na cidade, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, os nomes mais comuns do ano foram:
- Helena (153 registros)
- Ravi (105 registros)
- Miguel (100 registros)
- Cecília (88 registros)
- Maitê (88 registros)
- Alice (85 registros)
- Davi (81 registros)
- Théo (75 registros)
- Heitor (74 registros)
- Laura (71 registros)
No Brasil, a ordem de nomes mais registrados foi a mesma até a terceira colocação. Mas, no país, em quarto, aparece Maitê e em quinto Cecília. Em sexto, há Heitor, Arthur em sétimo, Maria Cecília em oitavo, Théo em nono e, fechando o top 10 nacional, Aurora.
No ano de 2024, o top 10 de nomes registrados em Jundiaí foi composto por:
- Helena (141 registros)
- Miguel (120 registros)
- Ravi (101 registros)
- Arthur (100 registros)
- Laura (95 registros)
- Alice (93 registros)
- Cecília (91 registros)
- Noah (89 registros)
- Davi (86 registros)
- Théo (82 registros)
Preferências
Na lista com os 50 nomes mais comuns em Jundiaí no ano passado, além do top 10, que tem cinco nomes femininos e cinco masculinos, há os seguintes nomes: Noah (68 registros); Arthur (68 registros); Lívia (65 registros); Benício (64 registros); Bernardo (59 registros); Matteo (56 registros); Liz (54 registros); Manuela (54 registros); Anthony (53 registros); Pedro (52 registros); Ísis (52 registros); Gael (51 registros); Leonardo (51 registros); Heloísa (50 registros); Antonella (50 registros); Maria Cecília (48 registros); Samuel (47 registros); Gabriel (46 registros); Olívia (44 registros); Levi (42 registros); Aurora (41 registros); Lucca (41 registros); Sophia (41 registros); Catarina (40 registros); Isaac (39 registros); Sofia (38 registros); Joaquim (35 registros); Daniel (33 registros); Melissa (33 registros); Maria Alice (33 registros); Julia (31 registros); Isabella (31 registros); Matheus (29 registros); Lara (28 registros); Valentina (28 registros); João Pedro (28 registros); Maria Julia (28 registros); Maria Clara (27 registros); Maya (27 registros); e Murilo (27 registros).