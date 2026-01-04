A 41ª Festa da Uva de Jundiaí – que inclui também a 12ª Expo Vinhos – já tem garantido R$ 1,2 milhão em patrocínios, valor quatro vezes maior que o do evento do ano passado. A edição de 2026 contará novamente com quatro finais de semana no Parque Comendador Antonio Carbonari, o Parque da Uva, com cerimônia de abertura marcada para o dia 15 de janeiro (quinta-feira). Os patrocínios master serão da Coca Cola e da Germânia e outras cotas foram adquiridas por empresas de grande porte como Unimed, CSJ e Agco. Os apoios financeiros podem ser ainda maiores, pois a Prefeitura de Jundiaí, que organiza a festa em parceria com a Associação Agrícola de Jundiaí, pode fechar outros patrocínios até o começo da Festa da Uva.
A entrada é gratuita ao público, que poderá curtir as várias atrações do evento nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa da Uva vai das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.
“A Festa da Uva atrai visitantes de várias cidades da região, além da Capital e de municípios mais distantes. É um evento consolidado e tradicional, que desperta interesse comercial de grandes empresas, interessadas em mostrar suas marcas a um público bastante qualificado. Teremos 367 expositores este ano; em 2025 foram 346”, ressalta Marcela Moro, secretária do Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí. “Entre as atrações do evento, estão o aumento de restaurantes da praça de alimentação, de 15 para 17, e a área da Rota da Cerveja Artesanal, uma novidade que reunirá 21 cervejarias”, emendou.
Outras novidades são a Área Geek, para amantes da cultura pop, tecnologia, filmes, séries, jogos (videogames, tabuleiro, RPG), quadrinhos, animes e ficção científica, que inclui um espaço para a troca de figurinhas voltado aos colecionadores; um centro para crianças e jovens caçarem Pokémon; o Espaço Discoteca, para quem curte músicas dos anos 80, que terá DJs animando o público; e uma área ampliada do Galpão Criativo.
Outra atração será a série de espetáculos com drones, em cinco dias das festas (15, 17, 18, 24 e 25 de janeiro), sempre às 21h. O visitante encontrará as frutas dos produtores rurais da cidade, as vinícolas na Vila do Vinho e demais empreendimentos das Rotas Turísticas no Empório Jundiahy, as frutas premiadas e o receptivo dos jundiaienses no Espaço Bem-vindo, o melhor da Gastronomia local no Espaço Deguste e o mais belo artesanato no Espaço Jundiaí feito à Mão. A Corte da Uva dará as boas-vindas ao público e participará com ele da Pisa da Uva, do Cortejo da Uva e do Brinde ao Pôr do Sol. Haverá ainda uma variada programação musical e artística, em cinco palcos temáticos espalhados pelas ruas do parque, num ambiente ‘Pet Friendly’.
"A edição histórica de 2025 foi mais uma consagração da vocação da Festa da Uva e a Expo Vinhos de Jundiaí como espaços de celebração e convivência entre as famílias e amigos. Para a edição deste ano, a expectativa é de superar o público recorde de 314 mil visitantes, celebrar as nossas tradições agrícolas e culturais, sempre com o convite ao público para que contribua com a Ação Solidária da Fundo Social de Solidariedade (Funss), por meio da doação de alimentos dentro do prazo de validade”, finalizou o prefeito Gustavo Martinelli.