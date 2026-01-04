A 41ª Festa da Uva de Jundiaí – que inclui também a 12ª Expo Vinhos – já tem garantido R$ 1,2 milhão em patrocínios, valor quatro vezes maior que o do evento do ano passado. A edição de 2026 contará novamente com quatro finais de semana no Parque Comendador Antonio Carbonari, o Parque da Uva, com cerimônia de abertura marcada para o dia 15 de janeiro (quinta-feira). Os patrocínios master serão da Coca Cola e da Germânia e outras cotas foram adquiridas por empresas de grande porte como Unimed, CSJ e Agco. Os apoios financeiros podem ser ainda maiores, pois a Prefeitura de Jundiaí, que organiza a festa em parceria com a Associação Agrícola de Jundiaí, pode fechar outros patrocínios até o começo da Festa da Uva.

A entrada é gratuita ao público, que poderá curtir as várias atrações do evento nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa da Uva vai das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.

“A Festa da Uva atrai visitantes de várias cidades da região, além da Capital e de municípios mais distantes. É um evento consolidado e tradicional, que desperta interesse comercial de grandes empresas, interessadas em mostrar suas marcas a um público bastante qualificado. Teremos 367 expositores este ano; em 2025 foram 346”, ressalta Marcela Moro, secretária do Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí. “Entre as atrações do evento, estão o aumento de restaurantes da praça de alimentação, de 15 para 17, e a área da Rota da Cerveja Artesanal, uma novidade que reunirá 21 cervejarias”, emendou.