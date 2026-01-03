O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua rede social hoje a foto do presidente da Venezuela Nicolás Maduro algemado e vendado a bordo do navio USS Iwo Jima, após captura em ataque dos EUA a Caracas, descrevendo-o como "ditador".

Os Estados Unidos lançaram um ataque militar de grande escala contra a Venezuela na madrugada deste sábado (3), com explosões em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. A ofensiva resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, segundo anunciou o presidente americano Donald Trump.

Trump afirmou que tropas dos EUA permanecerão na Venezuela até que um novo governo seja instituído. Maduro será julgado nos EUA por narcotráfico.