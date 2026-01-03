03 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DENTRO DE NAVIO

Trump publica foto de Maduro algemado e vendado

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Redes Sociais
Trump divulga foto de Maduro algemado e vendado após ser capturado
Trump divulga foto de Maduro algemado e vendado após ser capturado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua rede social hoje a foto do presidente da Venezuela Nicolás Maduro algemado e vendado a bordo do navio USS Iwo Jima, após captura em ataque dos EUA a Caracas, descrevendo-o como "ditador".

Os Estados Unidos lançaram um ataque militar de grande escala contra a Venezuela na madrugada deste sábado (3), com explosões em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. A ofensiva resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, segundo anunciou o presidente americano Donald Trump.

Trump afirmou que tropas dos EUA permanecerão na Venezuela até que um novo governo seja instituído. Maduro será julgado nos EUA por narcotráfico.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários