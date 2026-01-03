De fisioterapeuta a artesão; de jornalista a médica veterinária; de engenheiro a ceramista. Histórias como essas já não são raras. Em um cenário em que as profissões se diversificam e os interesses se transformam ao longo da vida, a ideia de mudar a rota e apostar em uma nova trajetória tem conquistado cada vez mais adeptos.

Ao fazer um balanço da vida profissional, muitos se veem diante de uma pergunta inevitável: tenho mais motivos para comemorar ou para repensar o caminho que estou seguindo? O início do ano, por sua vez, costuma funcionar como gatilho para essa reflexão, por ser um período simbólico de novos ciclos, metas e reorganização pessoal.

Silvia Chaves viu a vida se transformar após os 45 anos. Depois de uma carreira consolidada na indústria farmacêutica, durante a pandemia começou a se questionar qual seria seu "plano B" na vida. Especializou-se em gestão de negócios, mas sabia que era o momento de realizar um antigo sonho, a medicina veterinária. Jornalista de formação, Silvia acreditou ser a hora certa de mudar a rota e iniciar uma nova - e apaixonante carreira.