De fisioterapeuta a artesão; de jornalista a médica veterinária; de engenheiro a ceramista. Histórias como essas já não são raras. Em um cenário em que as profissões se diversificam e os interesses se transformam ao longo da vida, a ideia de mudar a rota e apostar em uma nova trajetória tem conquistado cada vez mais adeptos.
Ao fazer um balanço da vida profissional, muitos se veem diante de uma pergunta inevitável: tenho mais motivos para comemorar ou para repensar o caminho que estou seguindo? O início do ano, por sua vez, costuma funcionar como gatilho para essa reflexão, por ser um período simbólico de novos ciclos, metas e reorganização pessoal.
Silvia Chaves viu a vida se transformar após os 45 anos. Depois de uma carreira consolidada na indústria farmacêutica, durante a pandemia começou a se questionar qual seria seu "plano B" na vida. Especializou-se em gestão de negócios, mas sabia que era o momento de realizar um antigo sonho, a medicina veterinária. Jornalista de formação, Silvia acreditou ser a hora certa de mudar a rota e iniciar uma nova - e apaixonante carreira.
"Fácil não foi, aliás, não é fácil todos os dias", conta, cursando atualmente o quarto ano do curso de veterinária. Em paralelo à faculdade, viu a vida profissional mudar radicalmente. Foi demitida da indústria farmacêutica, ingressou na área comercial, colocou seu networking 'pra jogo' e, após alguns percalços, hoje é coordenadora de uma empresa de nutrição veterinária. "Foi uma decisão pesada, mas fui atrás do meu desejo. Fiz contatos e estudei sobre a transição de carreira. Algo muito legal que aprendi no processo é ter sempre em mente que, apesar da correria, de conciliar tantas atividades, o propósito é bem maior, que lá na frente vou colher os frutos da decisão que, muitas vezes, considerei arriscada”, declara.
A mentora em comunicação e carreira Anna Licarião reforça a história de Silvia e declara que o bom êxito de uma transformação profissional não depende apenas de desejo ou motivação. “É preciso levar em consideração renda, preparo, estudo e riscos. A mudança não é rápida, precisa ser estruturada. Transição de carreira exige planejamento e consciência sobre o que se quer e sobre o que se pode nesse momento”, explica.
Fatores que contribuem para a transição
A escolha profissional ocorre muito cedo, entre os 17 aos 20 anos e ao longo do tempo as pessoas amadurecem e vivenciam experiências em outras áreas, explica a mentora. “Há pessoas que não conseguiram estudar ainda jovem, e resolveram buscar uma formação que sempre tiveram vontade, mas foi adiada."
Anna ainda acrescenta que, embora desafiadora, a transição tende a trazer resultados positivos quando feita com clareza e planejamento. “O processo pode gerar satisfação, maior sensação de propósito, novos aprendizados, desenvolvimento de confiança e ampliação de repertório. Muitas vezes, a pessoa descobre competências que não sabia possuir”, destaca.
“Mais que trocar de profissão, estamos falando sobre trocar de rota de vida. E essa decisão, quando consciente, pode ser transformadora”, finaliza a mentora.