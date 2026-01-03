A Reforma Tributária em discussão no país tende a provocar mudanças profundas na lógica de arrecadação e na dinâmica de atração de empresas e investimentos. Para municípios estrategicamente localizados, como Jundiaí, a nova sistemática pode representar uma oportunidade relevante de fortalecimento econômico no médio e longo prazo, especialmente pela proximidade com grandes mercados consumidores, como a Região Metropolitana de São Paulo e o eixo Campinas.

Um dos pilares da reforma é a mudança do critério de tributação do consumo. Com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), a arrecadação passa a ocorrer majoritariamente no local onde o bem ou serviço é consumido, e não mais onde é produzido. Essa alteração tende a favorecer cidades bem posicionadas do ponto de vista logístico e demográfico. Localizada entre dois dos maiores polos consumidores do país, Jundiaí passa a ter uma vantagem competitiva natural para atender esses mercados de forma mais eficiente.

Outro aspecto relevante é a redução gradual da chamada “guerra fiscal”. O fim dos incentivos baseados exclusivamente na origem da produção diminui a competição artificial entre municípios e estados. Nesse novo cenário, tendem a ganhar espaço as cidades que oferecem infraestrutura consolidada, acesso a rodovias estratégicas, mão de obra qualificada e ambiente institucional favorável aos negócios. Jundiaí reúne esses fatores, o que pode torná-la ainda mais atrativa para empresas que buscam previsibilidade e eficiência operacional.