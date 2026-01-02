A Prefeitura de Jundiaí informou que as fortes chuvas registradas nesta quinta-feira (1º) causaram a queda do muro de uma residência na Rua Santo André, na Vila Pirapora, além da queda de uma árvore na esquina das ruas Marsala e Marrocos, no Jardim Bonfiglioli. Não houve registro de vítimas, alagamentos e pessoas desalojadas ou desabrigadas. As equipes municipais foram acionadas para atender às ocorrências e realizar os serviços necessários nos locais afetados.

A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) também registrou reflexos do temporal no sistema viário da cidade. Na manhã desta sexta-feira (02), foram realizados nove atendimentos relacionados a semáforos desligados ou operando de forma intermitente em diferentes pontos de Jundiaí, em decorrência das chuvas e das oscilações no fornecimento de energia.

De acordo com a Defesa Civil, em apenas três horas choveu 38 milímetros na cidade na quinta-feira. Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados foram registrados no Jardim Tamoio (41mm²), Roseira (35mm²), Fazenda Grande (23mm²) e Jardim Santa Gertrudes (21mm²), conforme dados do Cemaden e do Inmet.