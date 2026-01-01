01 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

JUNDIAÍ

Primeiro bebê de 2026 do Hospital Universitário é uma menina


Divulgação/HU
A recém-nascida, Ísis Hellena, veio ao mundo por meio de parto cesárea
O Hospital Universitário (HU) registrou, às 01h22 desta quinta-feira (01/01/2026), o nascimento do primeiro bebê de 2026 da instituição. A recém-nascida, Ísis Hellena, veio ao mundo por meio de parto cesárea.

Ísis Hellena é filha de Laís Cristina e nasceu medindo 42,5 centímetros, com peso de 2.705 gramas. Ela é a terceira filha de Laís e tem dois irmãos: Enzo Gabriel, de 6 anos, e João Paulo, de 4 anos.

A família reside no bairro Botujuru, em Campo Limpo. O nascimento marcou simbolicamente o início do ano de 2026 no Hospital Universitário, sendo celebrado pela equipe de saúde como o primeiro parto do ano na unidade.

