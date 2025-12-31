Com a chegada das festas de Natal e Ano Novo, o consumo de uva cresce significativamente e, em Jundiaí, a população encontra diversas opções para adquirir a fruta diretamente de quem produz. O Programa Produtor na Praça, promovido pela Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), é uma das principais iniciativas que aproximam o pequeno produtor rural do consumidor final, garantindo produto fresco, de qualidade e fortalecendo a economia local.
Reconhecida nacionalmente a Uva Niágara Rosada de Jundiahy tem Indicação geográfica (IG) de Procedência, e ganha ainda mais espaço nesta época do ano. Embora o programa mantenha os mesmos pontos de venda ao longo de todo o ano, o que se intensifica no período de colheita é o volume comercializado e a diversidade de produtos ofertados, em razão do aumento da demanda típico das comemorações de fim de ano.
Atualmente, o Produtor na Praça conta com 14 pontos de venda distribuídos pelo município, com destaque para o bairro do Caxambu, integrante da Rota da Uva, que concentra o maior número de locais com comercialização da uva niágara.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, ressalta a importância do programa para o município. “O Produtor na Praça é uma política pública que valoriza o agricultor local e garante à população alimentos frescos, de procedência conhecida e com qualidade reconhecida. No fim do ano, a procura aumenta bastante, especialmente pela uva niágara, e isso representa um impacto positivo direto na renda dos produtores e no fortalecimento do nosso agro.”
De acordo com o diretor de Agronegócio da SMAAT, Sérgio Pompermayer, o programa tem papel estratégico no escoamento da safra. “Hoje temos centenas de produtores rurais envolvidos nas ações do município, e o Produtor na Praça é fundamental para garantir que a produção chegue diretamente ao consumidor. São pontos fixos ao longo do ano, que movimentam a economia local, fortalecem o pequeno produtor e mantêm viva a tradição agrícola de Jundiaí, especialmente durante a safra da uva.”
O impacto positivo pode ser visto na prática. O produtor Paulo Castro, do bairro do Caxambu, relata crescimento expressivo nas vendas nos meses de dezembro e janeiro. “O aumento é muito grande. No meu caso, as uvas são vendidas principalmente em dezembro e janeiro. Em dias normais, vendo de 80 a 100 caixas por dia, mas aos sábados e nas vésperas e antevésperas de Natal e Ano Novo, esse número sobe para cerca de 250 a 350 caixas por dia.”
Segundo o produtor, somente neste ano, entre 10 de dezembro e a data atual, já foram comercializadas aproximadamente 1.500 caixas de uva em seu ponto localizado na Avenida Antônio Pincinato, altura do nº 450.
O Programa Produtor na Praça reforça o compromisso de Jundiaí com o desenvolvimento rural sustentável, promovendo geração de renda, valorização do produtor local e oferecendo à população alimentos frescos, saudáveis e de alta qualidade, especialmente em um período tão simbólico como o fim de ano. Para encontrar o produtor mais próximo acesse aqui.