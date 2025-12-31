Com a chegada das festas de Natal e Ano Novo, o consumo de uva cresce significativamente e, em Jundiaí, a população encontra diversas opções para adquirir a fruta diretamente de quem produz. O Programa Produtor na Praça, promovido pela Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), é uma das principais iniciativas que aproximam o pequeno produtor rural do consumidor final, garantindo produto fresco, de qualidade e fortalecendo a economia local.

Reconhecida nacionalmente a Uva Niágara Rosada de Jundiahy tem Indicação geográfica (IG) de Procedência, e ganha ainda mais espaço nesta época do ano. Embora o programa mantenha os mesmos pontos de venda ao longo de todo o ano, o que se intensifica no período de colheita é o volume comercializado e a diversidade de produtos ofertados, em razão do aumento da demanda típico das comemorações de fim de ano.

Atualmente, o Produtor na Praça conta com 14 pontos de venda distribuídos pelo município, com destaque para o bairro do Caxambu, integrante da Rota da Uva, que concentra o maior número de locais com comercialização da uva niágara.