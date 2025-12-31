A semana do Ano Novo será marcada por mudanças significativas nas condições meteorológicas em todo o estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e o término da onda de calor que provocou recordes de temperatura, especialmente na capital paulista, darão lugar a um cenário de maior instabilidade com chuvas mais persistentes nos próximos dias.
Para os primeiros dias de janeiro, a passagem de uma frente fria pela costa do estado deve intensificar a instabilidade, elevando o risco para chuva forte e temporais em diversas regiões. Além disso, o avanço desse sistema contribuirá para a redução gradual das temperaturas e o enfraquecimento do calor intenso.
Nesta quarta-feira (31), último dia do ano, o sol ainda predomina em grande parte do território paulista, contribuindo para temperaturas elevadas e sensação de abafamento. No entanto, a combinação entre calor e umidade aumenta o risco para pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer de forma moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Vale do Ribeira.
Na quinta-feira (1), o sol aparece entre variação de nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser moderadas a fortes. A instabilidade está associada à rápida passagem de uma frente fria pelo oceano, somada ao transporte de umidade da região Amazônica.
Já na sexta-feira (2), uma nova frente fria avança pela costa paulista, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral do Estado. As precipitações podem ser moderadas a fortes, com possibilidade de acumulados significativos, aumentando o risco para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Os acumulados de chuva entre os dias 1º e 4 serão significativos, com maior destaque para a faixa leste do estado:
Muito altos
Região do Vale do Ribeira
Região de Sorocaba
Região de Campinas
Baixada Santista
Litoral Norte
Altos
Região Metropolitana da Capital
Região da Serra da Mantiqueira
Vale do Paraíba
Médios
Região de Araraquara,
Região de Bauru
Região de São José do Rio Preto
Região de Franca
Região de Marília
Região de Presidente Prudente
Região de Araçatuba