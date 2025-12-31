A semana do Ano Novo será marcada por mudanças significativas nas condições meteorológicas em todo o estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e o término da onda de calor que provocou recordes de temperatura, especialmente na capital paulista, darão lugar a um cenário de maior instabilidade com chuvas mais persistentes nos próximos dias.

Para os primeiros dias de janeiro, a passagem de uma frente fria pela costa do estado deve intensificar a instabilidade, elevando o risco para chuva forte e temporais em diversas regiões. Além disso, o avanço desse sistema contribuirá para a redução gradual das temperaturas e o enfraquecimento do calor intenso.

Nesta quarta-feira (31), último dia do ano, o sol ainda predomina em grande parte do território paulista, contribuindo para temperaturas elevadas e sensação de abafamento. No entanto, a combinação entre calor e umidade aumenta o risco para pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer de forma moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Vale do Ribeira.