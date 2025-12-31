A Defesa Civil de Jundiaí informou que a semana do Ano Novo será marcada pelo enfraquecimento da onda de calor que atuou nos últimos dias e por mudanças nas condições do tempo no município.
Em Jundiaí, o término do bloqueio atmosférico contribui para a redução gradual das temperaturas, embora ainda haja períodos de sol entre nuvens e sensação de abafamento. A combinação entre calor e umidade mantém o risco de pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer principalmente no período da tarde e da noite, com possibilidade de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
No último dia do ano, terça-feira (31), o sol predomina ao longo do dia, favorecendo a elevação das temperaturas. Ainda assim, há chance de pancadas rápidas de chuva, típicas de verão, que podem ocorrer de forma localizada. Durante a virada, o avanço de uma frente fria pelo oceano contribui para manter a instabilidade, sobretudo entre o fim da tarde e o período noturno.
Nos primeiros dias de janeiro, a atuação frequente de frentes frias próximas à região aumenta o risco de chuva mais persistente e temporais isolados em Jundiaí. Essas condições também ajudam a diminuir o calor intenso, com máximas mais amenas em comparação aos últimos dias.
Na quinta-feira (1º), o sol aparece entre variações de nuvens, e as pancadas de chuva são esperadas a partir da tarde, com possibilidade de chuva moderada a forte. Já na sexta-feira (2), o tempo tende a ficar mais nublado, com chuva que pode ocorrer a qualquer momento do dia, inclusive com acumulados mais significativos em curto período.
Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a orientação para que a população fique atenta uma vez que temporais isolados podem provocar transtornos pontuais, como alagamentos e quedas de árvores. Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199 ou (11) 4589-0199 e do Corpo de Bombeiros: 193.
Em detalhes
31/12 (quarta-feira)
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Máxima: 31°C | Mínima: 20°C
01/01 (quinta-feira)
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Máxima: 29°C | Mínima: 22°C
02/01 (sexta-feira)
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
Máxima: 26°C | Mínima: 21°C
03/01 (sábado)
Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite, há previsão de temporal.
Máxima: 28°C | Mínima: 21°C
04/01 (domingo)
Nublado com chuva pela manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens.
Máxima: 24°C | Mínima: 17°C