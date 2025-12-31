A Defesa Civil de Jundiaí informou que a semana do Ano Novo será marcada pelo enfraquecimento da onda de calor que atuou nos últimos dias e por mudanças nas condições do tempo no município.

Em Jundiaí, o término do bloqueio atmosférico contribui para a redução gradual das temperaturas, embora ainda haja períodos de sol entre nuvens e sensação de abafamento. A combinação entre calor e umidade mantém o risco de pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer principalmente no período da tarde e da noite, com possibilidade de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No último dia do ano, terça-feira (31), o sol predomina ao longo do dia, favorecendo a elevação das temperaturas. Ainda assim, há chance de pancadas rápidas de chuva, típicas de verão, que podem ocorrer de forma localizada. Durante a virada, o avanço de uma frente fria pelo oceano contribui para manter a instabilidade, sobretudo entre o fim da tarde e o período noturno.