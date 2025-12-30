30 de dezembro de 2025
Em 2025, Educação fortalece políticas de aprendizagem e equidade

Entrevista concedida pela secretária de Educação, Priscila Costa, à equipe de Comunicação da Prefeitura de Jundiaí

A Secretaria Municipal de Educação (SME) encerra 2025 com um conjunto de ações que consolidam o compromisso com a aprendizagem, a valorização dos profissionais e a construção de uma educação pública cada vez mais inclusiva, equitativa e conectada às pessoas. As iniciativas envolveram desde investimentos em infraestrutura e programas pedagógicos até reconhecimento em índices estaduais e nacionais.

“Encerramos 2025 com avanços importantes que refletem uma gestão educacional pautada em dados, escuta ativa e valorização das pessoas. Cada ação tem como objetivo garantir que todos os estudantes aprendam, respeitando suas singularidades e fortalecendo o papel da escola como espaço de desenvolvimento humano”, destaca a secretária municipal de Educação, Priscila Costa.

Perspectivas para 2026

Para 2026, a Secretaria projeta um novo ciclo de ações e formações, com destaque para a semana Reconecta, projetos em Educação Socioemocional, ampliação do apoio aos estudantes público alvo da educação especializada, aumento de 250 vagas nas escolas em tempo integral, implementação da plataforma pedagógica, fortalecimento da autonomia financeira das escolas com o início da implementação do Programa Direto na Escola, criação do Fórum Municipal de Educação, além de investimentos em climatização, tecnologia, reposição de chromebooks e cobertura metálica em unidades escolares.

Clique aqui e confira a entrevista concedida pela secretária de Educação de Jundiaí, Priscila Costa, à equipe de Comunicação da Prefeitura.

