A Secretaria Municipal de Educação (SME) encerra 2025 com um conjunto de ações que consolidam o compromisso com a aprendizagem, a valorização dos profissionais e a construção de uma educação pública cada vez mais inclusiva, equitativa e conectada às pessoas. As iniciativas envolveram desde investimentos em infraestrutura e programas pedagógicos até reconhecimento em índices estaduais e nacionais.

“Encerramos 2025 com avanços importantes que refletem uma gestão educacional pautada em dados, escuta ativa e valorização das pessoas. Cada ação tem como objetivo garantir que todos os estudantes aprendam, respeitando suas singularidades e fortalecendo o papel da escola como espaço de desenvolvimento humano”, destaca a secretária municipal de Educação, Priscila Costa.

Perspectivas para 2026