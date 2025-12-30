As comemorações de Ano Novo devem impulsionar o consumo nos próximos dias em todo o país. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, mostra que os brasileiros que pretendem celebrar a virada para 2026 devem gastar, em média, R$ 380 com despesas relacionadas à data, como viagens, ceias, ingressos para festas, bares e restaurantes.

O levantamento revela ainda que o consumo vai além das confraternizações. Mais da metade dos entrevistados (55%) afirmou que pretende comprar roupas, calçados ou acessórios para usar na noite de Réveillon, com gasto médio de R$ 261. Os serviços de beleza e estética também ganham destaque: 28% dos consumidores planejam investir em cabelo, maquiagem e outros cuidados pessoais para a ocasião.

Entre os supersticiosos, a escolha da cor da roupa continua sendo um ritual importante. O branco aparece como a opção preferida para 41% dos entrevistados, seguido pelo lilás (13%), amarelo (7%) e preto (6%). As tradicionais simpatias de Ano Novo também seguem presentes para 40% dos consumidores, principalmente aquelas ligadas a desejos de prosperidade financeira, quitação de dívidas e conquistas materiais.