Em 2025, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí consolidou a economia local com ações integradas de valorização dos produtores, incentivo ao empreendedorismo e ampliação da oferta turística, aliando geração de renda, sustentabilidade e promoção da identidade do município.
“Ao longo deste ano, conseguimos avançar em várias frentes, sempre com o objetivo de valorizar quem produz, quem empreende e quem movimenta a economia de Jundiaí. Do produtor rural ao artesão, do feirante ao empreendedor gastronômico, nossas ações buscaram gerar oportunidades, fortalecer o turismo e garantir abastecimento de qualidade para a população. Os resultados e os reconhecimentos mostram que estamos no caminho certo", afirmou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.
Entrevista concedida pela secretária de Agronegócio, Abastecimento
e Turismo, Marcela Moro, à equipe de Comunicação da Prefeitura de Jundiaí
Festa da Uva impulsiona turismo, produção rural e solidariedade
O calendário de ações teve início com a Festa da Uva e Expo Vinhos, que em 2025 recebeu mais de 314 mil visitantes no Parque da Uva, um crescimento de quase 30% em relação à edição anterior.
A valorização da produção rural foi um dos destaques, com a comercialização de mais de 110 toneladas de frutas, aumento de quase 22% em relação a 2024. Somente as vendas de uvas somaram 78,7 toneladas, sendo 51,6 toneladas de Uva Niagara Rosada de Jundiahy, além da venda de mais de 3,7 mil litros de suco de uva.
A festa também manteve seu caráter solidário, arrecadando 5 toneladas de alimentos não perecíveis como ingresso solidário, destinados ao Fundo Social de Solidariedade. Já os leilões das frutas, com participação de 70 agricultores de 12 bairros rurais, arrecadaram R$ 31.905, mais que o dobro do valor obtido na edição anterior.
Na sequência, a pasta lançou e fortaleceu programas voltados à gastronomia e à economia criativa, como o Sabores da Gente e o Jundiahy Gastronomia de Rua, ampliando oportunidades para empreendedores locais e estimulando o consumo consciente e direto entre produtores e consumidores.
Abastecimento fortalecido e melhorias nas feiras livres
O abastecimento recebeu atenção especial ao longo do ano, com investimentos na qualificação das feiras livres e varejões. Foram realizadas 149 solicitações de melhorias de infraestrutura, incluindo podas de árvores, reparos em vias e calçadas, manutenção da rede elétrica, remoção de entulhos, desratização e sinalização viária. Entre as ações estruturantes estão a modernização de toda a rede elétrica das feiras, a instalação de iluminação em LED, a reforma dos conjuntos sanitários e a ampliação da segurança nos locais de realização das feiras e varejões.
A Secretaria também promoveu ações de caráter social e educativo, como o Evento da Mulher Feirante, o Procon nas Feiras, o Projeto Feira para Todos, a Semana do Feirante, com encerramento no Festival do Pastel, treinamentos para permissionários de pescados e o Projeto Saúde nas Feiras, em parceria com alunos da área de Enfermagem.
Outro destaque foi a inauguração do Varejão Noturno da Vila Hortolândia e a mudança do varejão do Jardim Rosaura para a Colônia, uma demanda aguardada há mais de sete anos pelos permissionários.
Valorização do artesanato e fortalecimento da economia criativa
Em 2025, a Prefeitura inaugurou o Espaço Jundiaí Feito à Mão, para atender uma demanda do programa que conta com 293 artesãos cadastrados, um ponto fixo de comercialização e divulgação do artesanato local. Localizado na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 655, no Anhangabaú, o espaço oferece estrutura completa, com estacionamento, banheiros, ar-condicionado e acessibilidade, atendendo moradores e turistas.
Turismo em expansão, novas rotas e reconhecimento estadual
Com o lançamento da Rota dos Sabores e da Rota Turística Afro, Jundiaí passou a contar com dez rotas turísticas, recebendo anualmente mais de 1,4 milhão de turistas e movimentando mais de 10 mil empregos formais, segundo dados do Caged. Do total de visitantes, cerca de 70% estão ligados ao Turismo Rural, o que representa aproximadamente 980 mil pessoas por ano. Guias de turismo atuantes na região atendem, em média, 500 visitantes anualmente, reforçando o papel do setor na economia local.
Apoio ao agronegócio e valorização do produtor rural
O agronegócio seguiu como prioridade estratégica da pasta. Jundiaí conquistou o 3º lugar no programa Município Agro – Ranking Paulista, reconhecimento que destaca a execução de políticas públicas estruturantes voltadas ao setor.
Entre os programas desenvolvidos estão o Programa Municipal de Apoio ao Agronegócio (PROAJ), que incentiva a permanência dos produtores de uva no campo por meio de subvenção econômica; a Patrulha Agrícola, que facilita o acesso a maquinário a custos reduzidos; o Programa de Cultivo Protegido; o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA); e o Programa Nascentes Jundiaí, voltado à preservação de mananciais e à recuperação ambiental das propriedades rurais.
A entrevista completa com a secretária, produzida pela equipe de Comunicação da Prefeitura de Jundiaí, pode ser conferida no YouTube.