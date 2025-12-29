Em 2025, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí consolidou a economia local com ações integradas de valorização dos produtores, incentivo ao empreendedorismo e ampliação da oferta turística, aliando geração de renda, sustentabilidade e promoção da identidade do município.

“Ao longo deste ano, conseguimos avançar em várias frentes, sempre com o objetivo de valorizar quem produz, quem empreende e quem movimenta a economia de Jundiaí. Do produtor rural ao artesão, do feirante ao empreendedor gastronômico, nossas ações buscaram gerar oportunidades, fortalecer o turismo e garantir abastecimento de qualidade para a população. Os resultados e os reconhecimentos mostram que estamos no caminho certo", afirmou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.