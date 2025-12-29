Durante o período de férias, o Corpo de Bombeiros intensificou as ações de resgate, salvamento e prevenção em todo o estado, diante do aumento significativo do fluxo de pessoas nas praias do litoral paulista.

Entre os dias 26 e 28 de dezembro, foram registradas 49 ocorrências de afogamento, com 75 vítimas salvas pelas equipes de resgate e um óbito confirmado, resultado que evidencia a importância da atuação rápida e do trabalho preventivo desenvolvido pelos bombeiros.

Além disso, as equipes realizaram mais de 50 mil ações preventivas, com orientações diretas a banhistas sobre riscos, comportamento seguro e respeito à sinalização nas áreas monitoradas.