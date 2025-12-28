Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, trânsito e transporte público são vetores fundamentais para a qualidade de vida na cidade. “Nossos ônibus transportam diariamente cerca de 90 mil passageiros, e qualquer melhoria no sistema impacta diretamente a vida das pessoas. A concessão do transporte coletivo é uma etapa importante do nosso trabalho e foi construída de forma transparente e democrática, com a realização de três audiências públicas que permitiram a participação direta da população”, explicou.

A Prefeitura de Jundiaí avançou em 2025 em ações estratégicas voltadas à mobilidade urbana, com foco na melhoria do trânsito, no fortalecimento do transporte público e na segurança viária. O balanço do primeiro ano da atual gestão na área destaca intervenções estruturais, campanhas educativas e o avanço do processo de concessão do sistema de ônibus do município.

Ao longo de 2025, a pasta realizou melhorias na sinalização viária, modernização do sistema semafórico, pequenas obras de engenharia para aumento da fluidez e segurança no trânsito, além de campanhas educativas. Entre as intervenções, a secretária destacou a readequação do cruzamento das ruas Messina e Catânia, que recebeu novo acesso e sistema semafórico. “A obra atendeu uma demanda da população e teve como objetivo reduzir conflitos de tráfego, aumentar a proteção aos pedestres e organizar os movimentos veiculares, garantindo uma circulação mais segura e previsível naquela região”, afirmou.

Outro destaque do ano foi o fortalecimento das ações de educação e prevenção de acidentes, com foco inicial nos motociclistas. “Identificamos no início do ano a necessidade de atuar fortemente na prevenção de sinistros envolvendo motos. Jundiaí estava no topo do ranking entre cidades com mais de 300 mil habitantes com maior número de mortes de motociclistas. Com a implantação do Programa de Segurança do Motociclista, em parceria com diversos órgãos e estruturado em quatro eixos — indicadores e fatores de risco, educação, engenharia e fiscalização — conseguimos sair dessa posição”, ressaltou Ana Paula.

A secretária adiantou que as ações educativas terão continuidade em 2026, com novo foco nos pedestres. “Temos certeza de que ainda podemos avançar muito mais, ampliando a conscientização e reduzindo os sinistros no trânsito”, completou.