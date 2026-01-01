A natalidade em Jundiaí vem caindo ano a ano e, em 2025, atingiu o menor patamar desde 2015, início da série histórica da Transparência do Registro Civil, que mostra o número de bebês registrados na cidade. Foram 7.598 nascimentos ao longo do ano até a última atualização, menos do que em 2024, que teve 7.718, menor número até então.

A despeito do crescimento populacional da cidade, as pessoas têm optado por ter menos filhos, o que, consequentemente, reduz a natalidade, que desde 2015 teve apenas duas altas, em 2018 e em 2023, em meio à queda ano a ano.

Em São Paulo, foram 482.238 registros neste ano, ante a 482.685 em 2024. Já no país, o ano de 2025 contrariou a queda que vinha ocorrendo e teve 2.470.543 registros de nascimentos, enquanto o número de 2024 foi menor, de 2.455.677. Ou seja, Jundiaí está na contramão da tendência brasileira.