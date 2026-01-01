A natalidade em Jundiaí vem caindo ano a ano e, em 2025, atingiu o menor patamar desde 2015, início da série histórica da Transparência do Registro Civil, que mostra o número de bebês registrados na cidade. Foram 7.598 nascimentos ao longo do ano até a última atualização, menos do que em 2024, que teve 7.718, menor número até então.
A despeito do crescimento populacional da cidade, as pessoas têm optado por ter menos filhos, o que, consequentemente, reduz a natalidade, que desde 2015 teve apenas duas altas, em 2018 e em 2023, em meio à queda ano a ano.
Em São Paulo, foram 482.238 registros neste ano, ante a 482.685 em 2024. Já no país, o ano de 2025 contrariou a queda que vinha ocorrendo e teve 2.470.543 registros de nascimentos, enquanto o número de 2024 foi menor, de 2.455.677. Ou seja, Jundiaí está na contramão da tendência brasileira.
Ao longo dos últimos anos, porém, outro dado que chama atenção e caminha em sentido oposto ao dos nascimentos em Jundiaí é o das mortes. Os registros de óbitos subiram durante a pandemia de covid-19 e, de lá para cá, após queda em 2022, têm mantido o patamar de mais de 4 mil mortes ao ano. No ano de 2025, foram 4.137 registros de óbitos até a última atualização; 2024 teve 4.171 registros.
- 2015 - 10.209 nascimentos; 3708 óbitos
- 2016 - 9.423 nascimentos; 3.714 óbitos
- 2017 - 9.463 nascimentos; 3.779 óbitos
- 2018 - 9.572 nascimentos; 3.807 óbitos
- 2019 - 9.202 nascimentos; 3.878 óbitos
- 2020 - 8.753 nascimentos; 4.426 óbitos
- 2021 - 8.390 nascimentos; 5.424 óbitos
- 2022 - 8.013 nascimentos; 4.193 óbitos
- 2023 - 8.403 nascimentos; 4.095 óbitos
- 2024 - 7.718 nascimentos; 4.171 óbitos
- 2025 - 7.598 nascimentos; 4.137 óbitos
De acordo com dados do IBGE, no ano de 2000, 40,2% da população de Jundiaí estava na faixa etária de 0 a 24 anos. Já quem tinha 60 anos ou mais era apenas 10,7% do total. Já no ano de 2010, 34,9% dos jundiaienses tinham 24 anos ou menos, enquanto a população de 60 ou mais já representava 13,5%. No último Censo do IBGE, de 2022, a porcentagem da população de Jundiaí com 0 a 24 anos caiu para 29,2%, enquanto a com idade a partir de 60 anos chegou a 18,2%.
Casamento volta a aumentar
O número de casamentos, porém, tem tido recuperação desde a pandemia, quando a queda foi acentuada. Ainda de acordo com os dados da Transparência do Registro Civil, a cidade teve 3.009 casamentos civis registrados em cartório no ano de 2025. No ano de 2024, foram 2.953; 2.852 em 2023; 2.846 em 2022; 2.734 em 2021; e 2.311 em 2020.
No entanto, de 2015 até 2019, a toada era outra. Em 2015, foram 3.242 registros de matrimônio em cartórios de Jundiaí; em 2016, 3.080; 3.383 em 2017; 3.350 em 2018; e 3.151 em 2019. O ano de 2025 foi o primeiro pós-pandemia a ter mais de 3 mil registros de casamentos civis no município.