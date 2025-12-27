O Governo de São Paulo publicou na sexta-feira (26) o Decreto nº 70.273, que dispõe sobre o expediente dos servidores nas repartições públicas estaduais em 2026. O texto define os pontos facultativos do ano, o recesso de fim de ano e as regras para compensação de horas não trabalhadas.

Serão considerados pontos facultativos nas repartições públicas estaduais, no ano de 2026:

16 de fevereiro, segunda-feira – Carnaval;

17 de fevereiro, terça-feira – Carnaval;

18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 12h);

20 de abril, segunda-feira – véspera do feriado de Tiradentes;

4 de junho, quinta-feira – Corpus Christi;

5 de junho, sexta-feira – emenda de Corpus Christi;

10 de julho, sexta-feira – emenda do Dia da Revolução Constitucionalista;

28 de outubro – Dia do Servidor Público;

24 de dezembro, véspera do Natal;

31 de dezembro, véspera do Ano Novo

O recesso para comemoração das festas de final de ano nas repartições públicas estaduais compreenderá os períodos entre 21 e 25 de dezembro de 2026 (recesso – Natal) e entre 28 de dezembro de 2026 e 1º de janeiro de 2027 (recesso – Ano Novo). Os servidores poderão se revezar nos dois períodos, preservando os serviços essenciais, em especial o atendimento ao público.