Ao longo de 2025, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) consolidou um conjunto de políticas públicas que ampliaram a proteção social, fortaleceram o atendimento às famílias vulneráveis e modernizaram a rede socioassistencial de Jundiaí. Com ações voltadas à população em situação de rua, crianças, idosos, famílias com insegurança alimentar e territórios de maior vulnerabilidade, o ano foi marcado por expansão de serviços, novos equipamentos, fortalecimento das parcerias e aumento da capacidade de atendimento.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca enfatiza que: “2025 foi um ano de grandes entregas, desafios e, principalmente, de fortalecimento da rede de proteção social de Jundiaí. Cada ação realizada, cada equipamento inaugurado e cada atendimento prestado representa o compromisso da nossa equipe em garantir dignidade, cuidado e oportunidades para quem mais precisa."
"Ampliamos a segurança alimentar, com iniciativas como a Feira do Bem e a Cesta do Bem, fortalecemos os serviços para idosos, expandimos a proteção especial com a abertura do Creas Novo Horizonte e avançamos em políticas inovadoras, como a Moeda Social e a Vila de Oportunidades. Também realizamos a maior Operação Noites Frias dos últimos anos, com milhares de atendimentos que fizeram diferença real na vida da população em situação de rua. Nada disso seria possível sem a dedicação dos profissionais do Suas, das organizações parceiras e de toda a rede que trabalha diariamente para construir uma cidade mais justa, humana e solidária. Seguimos firmes, em 2026, avançando com novas obras, programas e serviços que reforçam o compromisso da gestão com o cuidado integral das pessoas e a garantia de direitos”, diz a secretária.
81 dias de Operação Noites Frias
A Operação Noites Frias, realizada entre os meses de temperaturas mais baixas, alcançou um dos maiores números de atendimento dos últimos anos. Com equipes ampliadas e atuação integrada entre Smads, Defesa Civil e parceiros da rede socioassistencial, foram registradas 7.013 abordagens sociais com 5.049 acolhimentos em abrigos, além disso foram distribuídos 4.680 litros de sopa, o equivalente a 16.200 refeições, uma média de 200 por dia, além de outros suprimentos nas ruas, como luvas, gorros, cobertores térmicos e água.
Recâmbio: aumento da procura e do atendimento
O serviço de Recâmbio, responsável por apoiar pessoas que desejam retornar à sua cidade de origem ou ao vínculo familiar, registrou crescimento significativo em 2025. Até outubro, foram realizados 1.227 recâmbios.
Novo Creas no Novo Horizonte
Inaugurado em abril, o Creas Novo Horizonte ampliou a capacidade de atendimento da Proteção Social Especial em um dos territórios mais populosos e vulneráveis da cidade. O novo espaço, totalmente readequado, trouxe mais conforto, privacidade e condições adequadas para atendimentos especializados.
Entre abril e outubro, a unidade registrou 661 atendimentos, além dos serviços ofertados, como medidas socioeducativas, atendimento a famílias com violações de direitos, acompanhamento psicossocial, encaminhamentos à rede intersetorial, articulação com Judiciário, Ministério Público e demais serviços do Suas. Com a nova unidade, o atendimento ficou mais próximo do território, ampliando o acesso das famílias e fortalecendo o acompanhamento continuado.
Convivência, segurança alimentar e fortalecimento de vínculos para a terceira idade
A Smads inaugurou em outubro a Feira do Bem, iniciativa voltada a idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), aliando segurança alimentar, inclusão e convivência comunitária. Até o mês de outubro, foram realizadas 16 Feiras do Bem que atenderam os territórios dos Cras Sul, Leste, Oeste, Norte, Nordeste, Central e Jardim Fepasa, beneficiando 280 idosos.
Foram distribuídas 24,5 toneladas de alimentos, considerando a Feira do Bem e a Cesta do Bem, e os excedentes foram destinados a entidades cadastradas no Banco de Alimentos do Fundo Social. A feira se consolidou como política pública permanente de distribuição de alimentos saudáveis, fortalecendo vínculos e garantindo o direito à alimentação.
A política municipal para a pessoa idosa se expandiu em 2025, com serviços estruturados e parcerias com OSCs que garantem atendimento continuado em todas as regiões da cidade.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é composto por 6 grupos distribuídos nos bairros Santa Gertrudes, Novo Horizonte, Morada das Vinhas, São Camilo, Tamoio e Região Central, atendendo 104 idosos mensalmente.
Já o Centro Dia da Pessoa Idosa, que é especializado no atendimento a idosos com algum nível de dependência, recebeu uma média de 26 idosos por período, totalizando 52 atendidos diariamente.
E o Centro de Convivência do Idoso (CCI) que oferece mais de 15 oficinas, como artesanato, Chi Kung, coral, violão, entre outras, atendeu cerca de 420 idosos por mês, além do tradicional baile semanal, que chega a contabilizar 250 idosos por sábado.
Acompanhamento das famílias e segurança alimentar
O Programa Criança Feliz seguiu ampliando a proteção à primeira infância com ações continuadas de cuidado, orientação e desenvolvimento integral. Até novembro, 450 famílias receberam acompanhamento técnico, visitas domiciliares e oficinas de segurança alimentar nos dias de entrega da Cesta do Bem que é feita quinzenalmente e é composta de aproximadamente 10kg de frutas, verduras e legumes para cada família.
Vila de Oportunidades
A Vila de Oportunidades se fortaleceu como o maior complexo municipal de integração de políticas sociais, reunindo ações de segurança alimentar, qualificação profissional e inclusão produtiva. O espaço se tornou referência regional no modelo de desenvolvimento social associado à autonomia econômica.
Acolhimento emergencial
A Casa da Família manteve atendimento contínuo a famílias vítimas de calamidades, desastres ou emergências climáticas, com capacidade de acolher duas famílias por semana, garantindo proteção imediata e suporte para reorganização da rotina.
Moeda Social
A Moeda Japi, considerada como uma tecnologia social, foi lançada experimentalmente e incorporada a diferentes frentes de atendimento, como programas de segurança alimentar e incentivo às ações territoriais. A iniciativa reforça a política de inclusão produtiva e circulação econômica em territórios vulneráveis.
Expansão, inovação e cuidado
O ano foi marcado por avanços estruturantes na política de Assistência Social de Jundiaí. Com novos equipamentos, ampliação de serviços, modernização da rede e fortalecimento das ações voltadas a crianças, idosos, famílias e população em situação de rua, a Smads consolidou um modelo de gestão focado em resultados, transparência e cuidado humanizado.
A secretaria segue avançando em 2026 com novos projetos, como a Comedoria Social, ampliação do Banco de Alimentos, Centro Integrado POP, Empório Social, Agência Social e a nova sede da Smads. Confira a entrevista completa pelo YouTube da Prefeitura de Jundiaí neste link.