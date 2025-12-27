A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca enfatiza que: “2025 foi um ano de grandes entregas, desafios e, principalmente, de fortalecimento da rede de proteção social de Jundiaí. Cada ação realizada, cada equipamento inaugurado e cada atendimento prestado representa o compromisso da nossa equipe em garantir dignidade, cuidado e oportunidades para quem mais precisa."

Ao longo de 2025, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) consolidou um conjunto de políticas públicas que ampliaram a proteção social, fortaleceram o atendimento às famílias vulneráveis e modernizaram a rede socioassistencial de Jundiaí. Com ações voltadas à população em situação de rua, crianças, idosos, famílias com insegurança alimentar e territórios de maior vulnerabilidade, o ano foi marcado por expansão de serviços, novos equipamentos, fortalecimento das parcerias e aumento da capacidade de atendimento.

"Ampliamos a segurança alimentar, com iniciativas como a Feira do Bem e a Cesta do Bem, fortalecemos os serviços para idosos, expandimos a proteção especial com a abertura do Creas Novo Horizonte e avançamos em políticas inovadoras, como a Moeda Social e a Vila de Oportunidades. Também realizamos a maior Operação Noites Frias dos últimos anos, com milhares de atendimentos que fizeram diferença real na vida da população em situação de rua. Nada disso seria possível sem a dedicação dos profissionais do Suas, das organizações parceiras e de toda a rede que trabalha diariamente para construir uma cidade mais justa, humana e solidária. Seguimos firmes, em 2026, avançando com novas obras, programas e serviços que reforçam o compromisso da gestão com o cuidado integral das pessoas e a garantia de direitos”, diz a secretária.

81 dias de Operação Noites Frias

A Operação Noites Frias, realizada entre os meses de temperaturas mais baixas, alcançou um dos maiores números de atendimento dos últimos anos. Com equipes ampliadas e atuação integrada entre Smads, Defesa Civil e parceiros da rede socioassistencial, foram registradas 7.013 abordagens sociais com 5.049 acolhimentos em abrigos, além disso foram distribuídos 4.680 litros de sopa, o equivalente a 16.200 refeições, uma média de 200 por dia, além de outros suprimentos nas ruas, como luvas, gorros, cobertores térmicos e água.

Recâmbio: aumento da procura e do atendimento