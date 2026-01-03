O fim do ano é a melhor época para o comércio, para os serviços e para diversos ramos da indústria. A tradição de presentear, o 13º salário, as festas, tudo isso contribui para que os gastos aumentem. No entanto, um novo ano começa e, com ele, chegam as contas que nunca falham: IPTU, IPVA, material escolar, seguro, o cartão de crédito. Mas é possível resolver a situação sem pânico e sem se enrolar mais ainda.

Educadora financeira, Cíntia Sena diz que esses compromissos não são novidade, então o ideal é as pessoas se organizarem ao longo do ano. “O cenário ideal infelizmente não é o da maioria, os compromissos de início de ano, como IPVA, IPTU, seguro, material escolar, é preciso lembrar que esse tipo de cobrança é anual, então tem que haver o planejamento mês a mês. Se eu, em janeiro, devo pagar uma conta de R$ 1,2 mil, todos os meses eu teria que separar R$ 100 e, com isso, com o salário do início do ano, eu só precisaria contribuir para um mês, R$ 100, e não usar o salário todo.”

Para que não haja inadimplência se a pessoa não tiver o montante, o jeito é uma expressão conhecida no Brasil: as “suvaes prestações”. Com o parcelamento, a dívida se alonga, mas fica mais viável. “Como não temos esse hábito de separar o salário para compromissos anuais, muitos chegam no início do ano até sem salário, porque tiveram férias, ou gastaram o 13º no fim do ano, mesmo sabendo que esses compromissos existem todo ano, não é surpresa. O certo é ver os compromissos já no começo do mês e avaliar a melhor estratégia. Para a maioria, o melhor é parcelar, porque a pessoa não terá o valor integral no começo do ano, então o melhor é estender essas dívidas e ganhar tempo para se organizar e evitar uma possível inadimplência”, recomenda a educadora financeira.