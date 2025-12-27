Com a chegada de janeiro, Jundiaí entra oficialmente no clima da colheita e da tradição. A partir do dia 15, o município dá início à 41ª Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí (edição 2026), evento que celebra a principal identidade agrícola da cidade e o trabalho de quem se dedica o ano inteiro ao cultivo da uva, especialmente da uva niágara rosada, protagonista da festa.
Jundiaí conta atualmente com mais de 500 produtores rurais e cerca de 10 milhões de pés de uva, números que reforçam a importância econômica, cultural e social da viticultura para o município. Ao longo de todo o ano, os agricultores se preparam para apresentar ao público o resultado de meses de trabalho intenso, planejamento e superação de desafios no campo.
A safra 2025/2026 foi marcada por condições climáticas desafiadoras. O frio intenso no inverno, seguido por um longo período de estiagem, e a chegada tardia e em alguns momentos intensa das chuvas, exigiram atenção redobrada dos produtores. Ainda assim, o esforço trouxe bons resultados.
No bairro do Caxambu, o produtor Ademir Minjoni avalia a safra com otimismo. “Apesar das chuvas terem começado mais tarde, o clima acabou sendo favorável. As frutas estão muito bonitas, doces, e quando o tempo ajuda conseguimos usar menos agrotóxicos. Se o ano passado foi bom, acredito que este será ainda melhor.”
Também no Caxambu, Paulinho Castro destaca a importância do manejo cuidadoso diante da estiagem prolongada. “A seca acabou atrasando a colheita em cerca de 10 a 15 dias, mesmo fazendo a poda na data certa. Tivemos que intensificar a pulverização para evitar pragas. Mesmo com adversidades como chuva de pedra, o produtor nunca desiste. A uva está bem doce e o esforço valeu a pena.”
Já no bairro do Traviú, o produtor Fabrício Gallo ressalta a recuperação da lavoura com as chuvas recentes. “Faltou um pouco de chuva no início, na fase de brotação, mas com as precipitações dos últimos dias a uva amadureceu muito bem. O público pode esperar uma uva cheirosa, bonita e muito doce.”
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro destaca: “A safra da uva representa muito mais do que produção agrícola para Jundiaí. Ela simboliza a dedicação diária dos nossos produtores, que enfrentam os desafios, se adaptam às mudanças e mantêm viva uma tradição que é identidade do município. O trabalho técnico, o cuidado no manejo e a experiência no campo resultaram em uma uva de excelente qualidade, doce e saudável e que inclusive, tem selo de Indicação Geográfica de Procedência, demonstrando seu valor e qualidade como um produto que nasceu em Jundiaí. A Festa da Uva é o momento de celebrar esse esforço coletivo, valorizar a agricultura local e aproximar a população do campo, fortalecendo nossa economia, o turismo e a cultura rural de Jundiaí.”
A avaliação geral dos produtores é de que a safra deste ano será de boa qualidade, com frutos mais doces, saudáveis e atrativos para o consumo in natura e para os produtos derivados, como sucos, geleias e vinhos artesanais. A expectativa é de ótimos resultados tanto nas vendas diretas quanto durante a Festa, que tradicionalmente movimenta a economia local e atrai milhares de visitantes.
Programação
A programação da Festa da Uva e Expo Vinhos conta com entrada gratuita nos dias 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro, além de 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro.
Sextas-feiras: das 18h às 22h
Sábados: das 10h às 22h
Domingos: das 10h às 21h
O evento é uma realização da Prefeitura de Jundiaí, com coorganização da Associação Agrícola de Jundiaí. Mais informações estão disponíveis no site oficial FESTA DA UVA