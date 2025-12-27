Com a chegada de janeiro, Jundiaí entra oficialmente no clima da colheita e da tradição. A partir do dia 15, o município dá início à 41ª Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí (edição 2026), evento que celebra a principal identidade agrícola da cidade e o trabalho de quem se dedica o ano inteiro ao cultivo da uva, especialmente da uva niágara rosada, protagonista da festa.

Jundiaí conta atualmente com mais de 500 produtores rurais e cerca de 10 milhões de pés de uva, números que reforçam a importância econômica, cultural e social da viticultura para o município. Ao longo de todo o ano, os agricultores se preparam para apresentar ao público o resultado de meses de trabalho intenso, planejamento e superação de desafios no campo.

A safra 2025/2026 foi marcada por condições climáticas desafiadoras. O frio intenso no inverno, seguido por um longo período de estiagem, e a chegada tardia e em alguns momentos intensa das chuvas, exigiram atenção redobrada dos produtores. Ainda assim, o esforço trouxe bons resultados.