Neste sábado, dia 27, o dia será marcado pelo sol entre algumas nuvens em todo o Estado de São Paulo, em razão da atuação de um bloqueio atmosférico sobre a Região Sudeste do Brasil. Durante a manhã, o tempo permanece estável, com ligeira elevação das temperaturas e sensação de abafamento.

Ao longo da tarde, o calor combinado com a umidade do ar favorece a formação de nuvens carregadas, que podem provocar rápidas pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e ventos pontuais, mas sem acumulados significativos.

Na capital, as temperaturas variam entre 22 °C e 35 °C. Já em Dracena, a mínima será de 25 °C e a máxima pode chegar a 38 °C.