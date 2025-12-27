O Conselho Municipal de Saúde aprovou na última semana o Plano Municipal de Saúde (PMS) para o exercício de 2026 a 2029. O Plano é o instrumento que orienta as políticas públicas, o planejamento e as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) em Jundiaí para os próximos quatro anos.
Entre as ações e entregas previstas para o período, o Plano projeta reforço na saúde mental com ampliação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), contando com o incremento de mais uma equipe do “Consultório na Rua” e da capacidade instalada do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infanto-juvenil.
O documento inclui ainda a implementação da saúde digital, promovendo a integralidade e contribuindo com a expansão do cuidado em saúde, usando como uma das estratégias a interoperabilidade dos sistemas de informação, o que possibilita a integração do prontuário eletrônico do usuário entre os diferentes serviços. Além disso, o Plano prevê a implantação de um serviço especializado com foco no atendimento a crianças neurodivergentes.
Outros destaques previstos no PMS abrangem o reforço das equipes que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como médicos, enfermeiros, dentistas e equipes multidisciplinares.
O Plano 2026-2029 ganha ainda um recorte especial: a presença do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro), com o qual o município firmou convênio neste ano e que vai possibilitar ampliação da oferta de consultas e procedimentos na atenção especializada.
O Plano
Elaborado sempre no primeiro ano de mandato das prefeituras municipais, conforme diretrizes do Ministério da Saúde, o PMS 2026-2029 foi construído de forma participativa, com a contribuição da comunidade, gestores, trabalhadores do setor e conselheiros municipais. Em Jundiaí, o processo de elaboração do documento refletiu uma das principais missões da gestão municipal: o diálogo. “O compromisso da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde é garantir que cada diretriz, objetivo e meta aqui estabelecidos reflita as reais necessidades da população jundiaiense, respeitando as diversidades sociais, culturais e territoriais de nossa cidade”, afirma a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci.
“A participação social é etapa fundamental no processo de elaboração do Plano, para que consigamos mapear o que as pessoas precisam e traçar estratégias em resposta a essas necessidades”, destaca a diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Promoção da Saúde, Andreia Pinto de Souza. “O Plano Municipal de Saúde é uma ‘fotografia’, que marca onde o município está e para onde deseja caminhar”, completa Letícia Gabriela da Silva, Assessora de Políticas Governamentais da pasta.