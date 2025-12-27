O Conselho Municipal de Saúde aprovou na última semana o Plano Municipal de Saúde (PMS) para o exercício de 2026 a 2029. O Plano é o instrumento que orienta as políticas públicas, o planejamento e as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) em Jundiaí para os próximos quatro anos.

Entre as ações e entregas previstas para o período, o Plano projeta reforço na saúde mental com ampliação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), contando com o incremento de mais uma equipe do “Consultório na Rua” e da capacidade instalada do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infanto-juvenil.

O documento inclui ainda a implementação da saúde digital, promovendo a integralidade e contribuindo com a expansão do cuidado em saúde, usando como uma das estratégias a interoperabilidade dos sistemas de informação, o que possibilita a integração do prontuário eletrônico do usuário entre os diferentes serviços. Além disso, o Plano prevê a implantação de um serviço especializado com foco no atendimento a crianças neurodivergentes.