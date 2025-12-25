O Governo do Estado de São Paulo realiza nesta sexta-feira (26), às 11h, no Palácio dos Bandeirantes, uma reunião preparatória com prefeitos e representantes dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil para alinhar estratégias de atuação preventiva diante da previsão de chuvas no litoral paulista durante a semana do Ano Novo.

O encontro tem como foco alinhar ações integradas de monitoramento, prontidão e resposta entre os órgãos envolvidos. A pauta inclui a discussão sobre a previsão do tempo, possíveis situações de anormalidade, logística humanitária e a organização de serviços emergenciais, fortalecendo a coordenação entre Estado e municípios.

A reunião integra as ações da SP Sempre Alerta – Operação Chuvas 2025/2026, iniciativa voltada à preparação e ao fortalecimento da resposta a eventos climáticos extremos, com o objetivo de reduzir riscos e proteger a população. Participam do encontro o governador Tarcísio de Freitas, prefeitos de 14 municípios: nove da Baixada Santista, quatro do Litoral Norte e capital.