O Governo do Estado de São Paulo realiza nesta sexta-feira (26), às 11h, no Palácio dos Bandeirantes, uma reunião preparatória com prefeitos e representantes dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil para alinhar estratégias de atuação preventiva diante da previsão de chuvas no litoral paulista durante a semana do Ano Novo.
O encontro tem como foco alinhar ações integradas de monitoramento, prontidão e resposta entre os órgãos envolvidos. A pauta inclui a discussão sobre a previsão do tempo, possíveis situações de anormalidade, logística humanitária e a organização de serviços emergenciais, fortalecendo a coordenação entre Estado e municípios.
A reunião integra as ações da SP Sempre Alerta – Operação Chuvas 2025/2026, iniciativa voltada à preparação e ao fortalecimento da resposta a eventos climáticos extremos, com o objetivo de reduzir riscos e proteger a população. Participam do encontro o governador Tarcísio de Freitas, prefeitos de 14 municípios: nove da Baixada Santista, quatro do Litoral Norte e capital.
“A atuação preventiva e integrada é fundamental para reduzir riscos e proteger vidas”, afirmou o coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Henguel. “Estamos alinhando Estado, municípios e diversos órgãos para garantir monitoramento permanente, pronta resposta e informação qualificada à população, especialmente no período do Ano Novo.”
Também estarão presentes representantes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), das concessionárias Ecovias e Tamoios, das concessionárias de energia elétrica ENEL, EDP, Neoenergia, CPFL e Energisa, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), do Fundo Social de São Paulo (FUSP) e das secretarias estaduais participantes da Operação Chuvas.