Para além das tradições religiosas, o Natal é, para muitas pessoas, um período marcado pela conexão humana e pela empatia. Segundo a Dra. Mariana Ramos, professora do curso de Psicologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, a data representa uma pausa na rotina e uma oportunidade importante para o cuidado com a saúde mental e as relações sociais. A especialista afirma que “vivenciado de forma consciente, o período pode gerar impactos positivos no bem-estar emocional”.

De acordo com a docente, o clima natalino favorece a aproximação, o diálogo e a troca de afeto, funcionando como um intervalo simbólico diante das exigências do cotidiano. “O Natal convida à reflexão, ao acolhimento e à reconexão, tanto com os outros quanto consigo mesmo”, explica. Para ela, encontros simples com familiares e amigos ajudam a fortalecer vínculos e a reduzir sentimentos de solidão e estresse, além de ampliar o conceito de família como espaço de cuidado, pertencimento e apoio, independentemente de sua configuração.

No entanto, a psicóloga lembra que o Natal nem sempre é fácil para todos. "Expectativas irreais, conflitos familiares ou comparações podem gerar frustrações. O equilíbrio emocional depende de como cada pessoa escolhe vivenciar a data", alerta. Para a Dra. Mariana, o mais importante é viver o Natal com presença e autenticidade, sem se apegar à ideia de um "Natal perfeito". Ela reforça que o verdadeiro sentido do Natal não está nas expectativas, mas na experiência genuína de convivência e aceitação.



Dicas da especialista