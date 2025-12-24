Juliana Rodrigues Leal, 42 anos, mãe de sete filhos e moradora de Jundiaí, viveu nos últimos meses uma das maiores provações de sua vida. Em outubro, devido a problemas familiares, ela teve que se separar temporariamente de suas duas filhas mais novas, Carolina, de 7 anos, e Lavínia, de 4. “Os primeiros dias foram desesperadores e bastante complicados, pois eu não queria ficar longe das minhas meninas. Mas com o apoio de toda a família e dos cuidadores da Casa de Nazaré, pudemos superar as dificuldades”, lembra Juliana, emocionada. Durante esse período, ela visitava as filhas diariamente e recebeu apoio da rede socioassistencial para garantir que todos os filhos tivessem acompanhamento adequado.

Graças ao acompanhamento e às medidas de apoio, Juliana conseguiu recuperar a guarda das filhas em dezembro, pouco antes do Natal. “Tive medo de não estar com elas nessa data. Quando tive a notícia que poderia voltar com elas para casa foi uma sensação indescritível. Foi uma vitória para nós. Manteremos a família unida”, comemora. A experiência, apesar do sofrimento, deixou um aprendizado: a importância de apoio, diálogo e acompanhamento para reconstruir os laços familiares.