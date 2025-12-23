Inaugurado pelo Governo de São Paulo na segunda-feira (22), o primeiro trecho do Rodoanel Norte, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, teve tráfego liberado nesta terça-feira (23) às 6h. Um comboio organizado pela Polícia Militar Rodoviária foi o primeiro grupo de veículos a usar a via recém-aberta, percorrendo os 24 km entre as duas rodovias, partindo do km 129 do Rodoanel Leste.
O trecho 1 do Rodoanel Norte vai retirar aproximadamente 40 mil veículos, entre eles, 10 mil caminhões, das marginais e das vias urbanas da capital, contribuindo diretamente para o desafogamento da Marginal Tietê e para a melhoria das condições de circulação na Região Metropolitana de São Paulo. São 24 quilômetros de extensão, entre o km 129 e o km 153, com pistas duplas e três faixas de rolamento por sentido.
O Rodoanel Norte opera com velocidade máxima de 100 km/h para veículos leves e 80 km/h para veículos pesados, proporcionando maior fluidez e segurança ao tráfego.
O conjunto de obras inclui quatro túneis, que somam dois quilômetros de extensão, além de viadutos e acessos. A via contará com 32 câmeras, inclusive nos túneis, cinco painéis de mensagens, e todo o trecho contará com cobertura 4G, garantindo o funcionamento do sinal de celular, inclusive nos túneis.
As intervenções foram retomadas em abril de 2024, após um período de seis anos de paralisação, com antecipação de cerca de seis meses em relação ao cronograma contratual.
Mais segurança
O Rodoanel Norte está equipado com sistemas de monitoramento e operação, que incluem 32 câmeras inteligentes distribuídas ao longo do trajeto, incluindo túneis. As imagens serão acompanhadas em tempo real por um Centro de Controle Operacional (CCO), localizado no quilômetro 156, responsável por apoiar a gestão do tráfego, a resposta a ocorrências e a segurança dos usuários.
Esse conjunto tecnológico permite a identificação rápida de incidentes, apoio à atuação de equipes de atendimento e maior previsibilidade para quem utiliza o sistema viário. A base do Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) está localizada no quilômetro 135 do Rodoanel Norte e conta com banheiros, área de descanso e água potável. Além disso, o trecho tem uma base da Polícia Militar Rodoviária, responsável pela segurança.
Tecnologia
Motoristas terão mais segurança e conforto em relação ao asfalto do Rodoanel Norte. A obra traz o uso do SMA (Stone Mastic Asphalt), o “asfalto com matriz de pedra”, a mesma tecnologia aplicada em pistas de Fórmula 1 e em rodovias de alto desempenho. O revestimento oferece maior aderência, conforto, resistência e vida útil em comparação aos asfaltos tradicionais.
O Rodoanel Norte também conta com pórticos com cobrança automática pelo sistema Siga Fácil, sem praças físicas ou cancelas. A cobrança é feita por meio de pórticos equipados com leitores automáticos de placas e tags, permitindo que os veículos passem sem necessidade de parada. O primeiro trecho conta com dois pórticos de cobrança, um em cada sentido, instalados no município de Guarulhos.