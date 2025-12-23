Inaugurado pelo Governo de São Paulo na segunda-feira (22), o primeiro trecho do Rodoanel Norte, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, teve tráfego liberado nesta terça-feira (23) às 6h. Um comboio organizado pela Polícia Militar Rodoviária foi o primeiro grupo de veículos a usar a via recém-aberta, percorrendo os 24 km entre as duas rodovias, partindo do km 129 do Rodoanel Leste.

O trecho 1 do Rodoanel Norte vai retirar aproximadamente 40 mil veículos, entre eles, 10 mil caminhões, das marginais e das vias urbanas da capital, contribuindo diretamente para o desafogamento da Marginal Tietê e para a melhoria das condições de circulação na Região Metropolitana de São Paulo. São 24 quilômetros de extensão, entre o km 129 e o km 153, com pistas duplas e três faixas de rolamento por sentido.

O Rodoanel Norte opera com velocidade máxima de 100 km/h para veículos leves e 80 km/h para veículos pesados, proporcionando maior fluidez e segurança ao tráfego.