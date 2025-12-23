A atividade reuniu moradores, convidados e equipes técnicas em um clima de acolhimento e celebração, reforçando o espírito natalino e a importância da convivência e do cuidado com a pessoa idosa. A ação foi realizada pela Secretaria de Habitação, responsável pela administração do espaço.

Os idosos do Condomínio dos Idosos – Vila Residencial dos Idosos I, no bairro Fazenda Grande, tiveram uma manhã especial que marcou o início das comemorações de Natal. A programação contou com um café da manhã e a apresentação do coral do CCI Argos, transformando a visita em um momento de harmonia, emoção e confraternização.

De acordo com a diretora de Ação Social da Secretaria de Habitação, o encontro reforça o papel do condomínio como espaço de dignidade e pertencimento. “Momentos como este fortalecem os vínculos, resgatam memórias afetivas e mostram que o condomínio vai além da moradia. É um lugar de cuidado, respeito e valorização da história de cada idoso”, destacou.

O assessor de Políticas para Idosos, José Albino Oler Miazzo, também ressaltou a importância das ações integradas. “Essas iniciativas promovem bem-estar emocional, estimulam a socialização e mostram como a cultura e a música são ferramentas poderosas para a qualidade de vida na terceira idade”, afirmou.

Localizado no Fazenda Grande, o Condomínio dos Idosos – Vila Residencial dos Idosos I é uma iniciativa pioneira em Jundiaí, voltada a pessoas com 60 anos ou mais, com renda de até dois salários mínimos, sem imóvel próprio e com bom estado de saúde física e mental. O empreendimento oferece moradia digna em regime de permissão de uso, até que o idoso possa viver de forma independente, e busca resgatar a autoestima de quem, muitas vezes, vive com recursos comprometidos.