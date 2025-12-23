As festas de final de ano são tradicionalmente marcadas por encontros, celebrações e brindes. No entanto, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas nesse período pode trazer consequências significativas para a saúde, tendo a ressaca como um dos primeiros sinais de alerta do organismo. Para orientar a população sobre como aproveitar as confraternizações com mais segurança, a coordenadora de Clínica Médica do Pronto-Socorro do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Caroline Moreno, compartilha orientações e cuidados importantes.

“Quando o álcool é ingerido em excesso, diversos sistemas do corpo são impactados. No sistema nervoso central, os efeitos incluem sonolência, dores de cabeça, tontura e diminuição dos reflexos. Já o fígado, órgão responsável por metabolizar o álcool, entra em sobrecarga ao tentar processar grandes quantidades da substância, o que pode resultar em náuseas, vômitos e sensação intensa de mal-estar”, conta a profissional.

Outro fator determinante para o surgimento da ressaca é a desidratação. O álcool possui efeito diurético, ou seja, aumenta a eliminação de líquidos pela urina. Esse processo reduz a hidratação do organismo, eleva a viscosidade do sangue e, associado aos metabólitos produzidos pelo fígado durante a metabolização do álcool, intensifica os sintomas no dia seguinte.