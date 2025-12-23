23 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Papai Noel de regata e chinelo: Natal pode ter máxima de 35ºC

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Defesa Civil alerta para aumento da temperatura
Defesa Civil alerta para aumento da temperatura

A semana do Natal deverá ser de muito calor em Jundiaí. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura sobe de forma gradual e a máxima prevista para os próximos dias pode chegar aos 35ºC.

Segundo o órgão, não há previsão de pancadas de chuva até quarta-feira (24), véspera do Natal, em razão de um bloqueio atmosférico que atua sobre a região central do país.

Entre quinta-feira (25) e sábado (27), o bloqueio atmosférico começa a perder força, possibilitando o retorno das precipitações em quase todo o Estado de São Paulo. Apesar disso, não há previsão de chuva forte para Jundiaí.

A Defesa Civil orienta a população a manter cuidados básicos durante os dias mais quentes, com hidratação e evitar atividades físicas entre às 10horas e 16horas.

Em caso de emergência, o número da Defesa Civil é o 199.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários