A semana do Natal deverá ser de muito calor em Jundiaí. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura sobe de forma gradual e a máxima prevista para os próximos dias pode chegar aos 35ºC.

Segundo o órgão, não há previsão de pancadas de chuva até quarta-feira (24), véspera do Natal, em razão de um bloqueio atmosférico que atua sobre a região central do país.

Entre quinta-feira (25) e sábado (27), o bloqueio atmosférico começa a perder força, possibilitando o retorno das precipitações em quase todo o Estado de São Paulo. Apesar disso, não há previsão de chuva forte para Jundiaí.