O atleta Diogo Biason Treco, jogador de futsal e futebol de campo para surdos, recebeu no ginásio do SESC Jundiaí o prêmio Atleta do Ano 2025, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Aos 40 anos, o esportista foi escolhido por votação popular, somando 821 votos (21,4% do total). A premiação tem como objetivo reconhecer atletas que se destacaram na temporada, com conquistas que elevaram o nome de Jundiaí nos cenários estadual, nacional e internacional.

A segunda colocação ficou com Sofia Batista da Silva, do taekwondo, que recebeu 600 votos (15,7%), seguida pelo nadador do Time Jundiaí Gabriel Máximo dos Santos, com 575 votos (15%). Ao todo, mais de 3.800 votos foram registrados pelo público no site do Time Jundiaí, além de cerca de 2 mil indicações feitas por internautas. O evento premiou 13 esportistas e contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, além de educadores esportivos, atletas, familiares e toda a equipe da SMEL.

Com o apoio de um tradutor de Libras, Diogo agradeceu a homenagem e destacou a representatividade da conquista. “Estou muito emocionado. É a primeira vez que um atleta surdo recebe essa honraria. Represento todos os esportistas surdos e espero inspirar crianças na minha condição a praticarem esportes”, afirmou.