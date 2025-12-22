O atleta Diogo Biason Treco, jogador de futsal e futebol de campo para surdos, recebeu no ginásio do SESC Jundiaí o prêmio Atleta do Ano 2025, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Aos 40 anos, o esportista foi escolhido por votação popular, somando 821 votos (21,4% do total). A premiação tem como objetivo reconhecer atletas que se destacaram na temporada, com conquistas que elevaram o nome de Jundiaí nos cenários estadual, nacional e internacional.
A segunda colocação ficou com Sofia Batista da Silva, do taekwondo, que recebeu 600 votos (15,7%), seguida pelo nadador do Time Jundiaí Gabriel Máximo dos Santos, com 575 votos (15%). Ao todo, mais de 3.800 votos foram registrados pelo público no site do Time Jundiaí, além de cerca de 2 mil indicações feitas por internautas. O evento premiou 13 esportistas e contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, além de educadores esportivos, atletas, familiares e toda a equipe da SMEL.
Com o apoio de um tradutor de Libras, Diogo agradeceu a homenagem e destacou a representatividade da conquista. “Estou muito emocionado. É a primeira vez que um atleta surdo recebe essa honraria. Represento todos os esportistas surdos e espero inspirar crianças na minha condição a praticarem esportes”, afirmou.
Durante a cerimônia, também foram homenageados atletas do Time Jundiaí, do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), alunos dos 20 complexos esportivos do município, além de profissionais, unidades de apoio e colaboradores. Cerca de 700 pessoas participaram do evento, que reconheceu 151 homenageados. As indicações dos atletas e alunos foram realizadas pelos técnicos das modalidades e educadores esportivos.
Mais premiados
O atleta Carlos Alberto Milan, integrante do PEAMA nas modalidades bocha, vôlei e basquete, foi eleito o Destaque Masculino de 2025. Já Gilmara do Nascimento, de 40 anos, praticante de boxe, muay thai e ginástica corporal no CECE Antônio de Lima, foi escolhida como Destaque Feminino. O técnico Wilson Roberto Ramos, de 75 anos, responsável pela bocha do Time Jundiaí, também foi homenageado pela trajetória e contribuição ao esporte municipal.
O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou o planejamento e os investimentos contínuos no esporte. “Estamos planejando o esporte para os próximos anos e revitalizando os centros esportivos de Jundiaí. Em breve, entregaremos novas melhorias à população. Poucas cidades possuem uma estrutura esportiva como a nossa, e esta noite de premiação reforça a proximidade do esporte com a comunidade”, destacou.
A secretária Rita Orsi também valorizou o trabalho coletivo. “Cumprimento nossos atletas, técnicos, educadores esportivos e toda a equipe da Secretaria. Cada integrante do Time Jundiaí e do PEAMA deve se sentir reconhecido por este momento”, concluiu.