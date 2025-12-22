O Jardim Sensorial do Parque do Cerrado foi implantado por meio de parceria com a Rinem e a Secretaria de Serviços Públicos. O espaço foi planejado para promover inclusão, bem-estar e acessibilidade, ampliando as opções de convivência para a população.

Clube de Mães Atípicas

Foram realizados quatro grandes encontros e workshops ao longo do ano, além de uma média de 20 a 30 atendimentos diários, tanto presenciais quanto online. O programa também consolidou uma comunidade com mais de 700 famílias no WhatsApp e avançou com a implantação da carteirinha CPTea, fortalecendo o acolhimento e a organização do atendimento às famílias atípicas.

Diretrizes e prioridades para 2026

Entre as prioridades para 2026 estão a ampliação da descentralização dos cursos, com acompanhamento diário das turmas, e a implantação do Centro Integrado do Clube de Mães Atípicas, que contará com atendimento especializado em parceria com a Saúde, Educação e Assistência Social.