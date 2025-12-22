22 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
RETROSPECTIVA 2025

Fundo Social amplia programas e fortalece atendimento às famílias

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O Programa Panela Cheia arrecadou mais de 103 toneladas de alimentos em 2025
O Programa Panela Cheia arrecadou mais de 103 toneladas de alimentos em 2025

Em 2025, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí lançou dois novos programas, Colo de Mãe e Clube de Mães Atípicas, e deu continuidade às campanhas solidárias da cidade. O ano foi marcado pela ampliação do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecimento de parcerias e descentralização dos serviços oferecidos à população.

Programa Colo de Mãe

O Programa Colo de Mãe realizou quatro entregas ao longo de 2025, contemplando diferentes regiões da cidade. Ao todo, mais de 70 gestantes foram atendidas nos bairros Tarumã, Maringá, São Camilo e Vila Ana, garantindo acolhimento, orientação e apoio às futuras mães em situação de vulnerabilidade.

Campanha Aquecendo Vidas

A Campanha Aquecendo Vidas promoveu a compra e a entrega de 5 mil agasalhos novos, com uma economia superior a 60% nos custos, assegurando qualidade e maior alcance da ação. Além disso, mais de 20 mil peças foram arrecadadas e destinadas a mais de 100 entidades e lideranças comunitárias, que encaminharam os itens às famílias que mais precisavam.

VEJA MAIS:

Programa Panela Cheia

O Programa Panela Cheia arrecadou mais de 103 toneladas de alimentos em 2025. A iniciativa beneficiou mais de 100 entidades e famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo diretamente para a segurança alimentar no município.

Jardim Sensorial do Parque do Cerrado

O Jardim Sensorial do Parque do Cerrado foi implantado por meio de parceria com a Rinem e a Secretaria de Serviços Públicos. O espaço foi planejado para promover inclusão, bem-estar e acessibilidade, ampliando as opções de convivência para a população.

Clube de Mães Atípicas

Foram realizados quatro grandes encontros e workshops ao longo do ano, além de uma média de 20 a 30 atendimentos diários, tanto presenciais quanto online. O programa também consolidou uma comunidade com mais de 700 famílias no WhatsApp e avançou com a implantação da carteirinha CPTea, fortalecendo o acolhimento e a organização do atendimento às famílias atípicas.

Diretrizes e prioridades para 2026

Entre as prioridades para 2026 estão a ampliação da descentralização dos cursos, com acompanhamento diário das turmas, e a implantação do Centro Integrado do Clube de Mães Atípicas, que contará com atendimento especializado em parceria com a Saúde, Educação e Assistência Social.

O balanço reforça o compromisso do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí com a inclusão, o cuidado com as pessoas e o fortalecimento das políticas públicas voltadas a quem mais precisa.

Confira a entrevista completa pelo YouTube neste link.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários