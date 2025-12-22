Em 2025, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí lançou dois novos programas, Colo de Mãe e Clube de Mães Atípicas, e deu continuidade às campanhas solidárias da cidade. O ano foi marcado pela ampliação do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecimento de parcerias e descentralização dos serviços oferecidos à população.
Programa Colo de Mãe
O Programa Colo de Mãe realizou quatro entregas ao longo de 2025, contemplando diferentes regiões da cidade. Ao todo, mais de 70 gestantes foram atendidas nos bairros Tarumã, Maringá, São Camilo e Vila Ana, garantindo acolhimento, orientação e apoio às futuras mães em situação de vulnerabilidade.
Campanha Aquecendo Vidas
A Campanha Aquecendo Vidas promoveu a compra e a entrega de 5 mil agasalhos novos, com uma economia superior a 60% nos custos, assegurando qualidade e maior alcance da ação. Além disso, mais de 20 mil peças foram arrecadadas e destinadas a mais de 100 entidades e lideranças comunitárias, que encaminharam os itens às famílias que mais precisavam.
Programa Panela Cheia
O Programa Panela Cheia arrecadou mais de 103 toneladas de alimentos em 2025. A iniciativa beneficiou mais de 100 entidades e famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo diretamente para a segurança alimentar no município.
Jardim Sensorial do Parque do Cerrado
O Jardim Sensorial do Parque do Cerrado foi implantado por meio de parceria com a Rinem e a Secretaria de Serviços Públicos. O espaço foi planejado para promover inclusão, bem-estar e acessibilidade, ampliando as opções de convivência para a população.
Clube de Mães Atípicas
Foram realizados quatro grandes encontros e workshops ao longo do ano, além de uma média de 20 a 30 atendimentos diários, tanto presenciais quanto online. O programa também consolidou uma comunidade com mais de 700 famílias no WhatsApp e avançou com a implantação da carteirinha CPTea, fortalecendo o acolhimento e a organização do atendimento às famílias atípicas.
Diretrizes e prioridades para 2026
Entre as prioridades para 2026 estão a ampliação da descentralização dos cursos, com acompanhamento diário das turmas, e a implantação do Centro Integrado do Clube de Mães Atípicas, que contará com atendimento especializado em parceria com a Saúde, Educação e Assistência Social.
O balanço reforça o compromisso do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí com a inclusão, o cuidado com as pessoas e o fortalecimento das políticas públicas voltadas a quem mais precisa.
