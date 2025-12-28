Coleções são um antigo hobby que se renova de tempos em tempos com novas tendências e interesses da população. Há quem colecione de cartas de jogos a veículos e alimente constantemente a coleção sempre em busca de novos itens e objetos raros, o que se torna inclusive uma rede social, visto que aproxima pessoas que têm interesses em comum.
Há coleções que já não têm muita procura renovada, como a de selos ou cartões postais, mas outras voltaram aos holofotes, como a de discos, que recentemente impulsionaram até as vendas de vitrolas.
Para o colecionador de discos de vinil, Rodrigo Warlock, ouvir um álbum no disco é melhor do que pela internet, que pode ter interrupções. "Comecei a comprar Vinil e CDs em 1993. Além da qualidade de som superior, os discos representam a liberdade de ouvir a música que amamos na hora que queremos, álbuns completos, com letras, capa e todas as informações. E, claro, sem as interrupções indesejadas das rádios e, hoje, do streaming.
O colecionador diz que, como há lançamentos de vinis e CDs ainda, também tem discos novos. "Na minha coleção, entram LPs e CDs que têm algum significado especial para mim, que despertam minha memória afetiva. Embora minha coleção seja composta, em cerca de 95%, por clássicos, há sim discos lançados atualmente que me conquistam desta forma."
Rodrigo Warlock prefere a qualidade dos LPs do que a música pelo streaming ou pelo rádio
Já sobre a composição da coleção, Rodrigo diz que não precisa de aquisições muito caras para alcançar o material desejado. "Quando a gente foge do óbvio, não precisa pagar caro. Não preciso ter o Clube da Esquina 1, sou muito feliz ouvindo uma coletânea do Milton. Ao preço do Dark Side of the Moon, comprei alguns do Rick Wakeman e do Marillion, artistas que gosto muito mais do que Pink Floyd. Meus discos, tirando raras exceções, não saem da faixa de R$ 50 a R$ 100", explica.
E sobre a raridade do que tem na coleção, ele cita um exemplo. "Meu maior achado pessoal foi a trilha sonora d'O Fantasma da Ópera em sua prensagem original, impecável, que guardo aqui a sete chaves. Ouço música quase o tempo todo. Coloco um LP ou CD e vou fazer meu trabalho ou as tarefas de casa. E, às vezes, faço o ritual completo, ou seja, sento na poltrona com o encarte e fico acompanhando as letras, viajando pela arte gráfica ou mesmo lendo informações técnicas, enquanto aprecio a música", conclui.
Pouca renovação
Vendedor de selos e ex-praticante da filatelia, Júlio César Rodrigues de Castro, de 65 anos, vê este tipo de coleção ficar mais rara com o passar do tempo. “Quem pensa em selo, pensa em um pedacinho de papel, mas tem selos bem diferentes, de tecido, de plástico, com cristais. A maioria das pessoas que coleciona, já passou dos 50 anos, porque esse foi um hobby forte até o começo dos anos 2000, depois, caiu a procura. Antes, a filatelia era uma forma de conhecer o mundo, mas hoje tem a internet. Jundiaí ainda tem um clube de filatelia que se reúne semanalmente, nos domingos de manhã, mas hoje é difícil conhecer um jovem que colecione selos. É um hobby com pouca renovação.”
“Comecei a colecionar selos na adolescência, mas passei a comercializar há 25 anos e parei de colecionar. Hoje eu vendo para colecionadores pela internet. Tenho um site e também faço leilão virtual uma vez por mês com selos e outros materiais, como envelopes. Tenho também 380 assinantes de selos e a cada três ou quatro meses eu faço um fechamento do período e envio os selos que saíram para eles. Por causa disso, sou o maior comprador de selos dos Correios do Brasil”, conta Júlio sobre a Filatelia 77, empresa que ele controla de Jundiaí e vende para o Brasil e o mundo.
Embora o número de praticantes da filatelia não aumente, com a missão de manter a prática, Júlio César investe também em insumos para os colecionadores. “Existem quatro álbuns de selos do Brasil e eu que edito esses álbuns. Quem compra os selos, não cola diretamente em um álbum, cola em um plástico protetor de selos e cola este plástico no álbum. Eu tenho também a única fábrica do Brasil que produz esse plástico.”