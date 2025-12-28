Já sobre a composição da coleção, Rodrigo diz que não precisa de aquisições muito caras para alcançar o material desejado. "Quando a gente foge do óbvio, não precisa pagar caro. Não preciso ter o Clube da Esquina 1, sou muito feliz ouvindo uma coletânea do Milton. Ao preço do Dark Side of the Moon, comprei alguns do Rick Wakeman e do Marillion, artistas que gosto muito mais do que Pink Floyd. Meus discos, tirando raras exceções, não saem da faixa de R$ 50 a R$ 100", explica.

E sobre a raridade do que tem na coleção, ele cita um exemplo. "Meu maior achado pessoal foi a trilha sonora d'O Fantasma da Ópera em sua prensagem original, impecável, que guardo aqui a sete chaves. Ouço música quase o tempo todo. Coloco um LP ou CD e vou fazer meu trabalho ou as tarefas de casa. E, às vezes, faço o ritual completo, ou seja, sento na poltrona com o encarte e fico acompanhando as letras, viajando pela arte gráfica ou mesmo lendo informações técnicas, enquanto aprecio a música", conclui.

Pouca renovação

Vendedor de selos e ex-praticante da filatelia, Júlio César Rodrigues de Castro, de 65 anos, vê este tipo de coleção ficar mais rara com o passar do tempo. “Quem pensa em selo, pensa em um pedacinho de papel, mas tem selos bem diferentes, de tecido, de plástico, com cristais. A maioria das pessoas que coleciona, já passou dos 50 anos, porque esse foi um hobby forte até o começo dos anos 2000, depois, caiu a procura. Antes, a filatelia era uma forma de conhecer o mundo, mas hoje tem a internet. Jundiaí ainda tem um clube de filatelia que se reúne semanalmente, nos domingos de manhã, mas hoje é difícil conhecer um jovem que colecione selos. É um hobby com pouca renovação.”