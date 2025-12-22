O mutirão ‘Quem Ama Cuida’, da Prefeitura de Jundiaí, segue atuando na região Oeste da cidade neste final de ano, até o dia 6 de janeiro, reforçando as ações de zeladoria e conservação dos espaços públicos. As equipes estarão nos seguintes locais: Jardim Novo Horizonte I, II e III, Jardim das Tulipas, Fazenda Grande, CDHU, Parque Residencial Jundiaí I e II, Parque Residencial Almerinda Chaves, Santa Giovana, Jardim dos Cravos, entre outros.

De acordo com o secretário interino da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra, a escolha da região considera as características e a extensão dos espaços atendidos. “Os bairros da região Oeste possuem grandes áreas verdes e são locais onde estamos levando os serviços do mutirão para garantir mais segurança, bem-estar e opções de lazer e convivência para os moradores e suas famílias”, destacou.

