O mutirão ‘Quem Ama Cuida’, da Prefeitura de Jundiaí, segue atuando na região Oeste da cidade neste final de ano, até o dia 6 de janeiro, reforçando as ações de zeladoria e conservação dos espaços públicos. As equipes estarão nos seguintes locais: Jardim Novo Horizonte I, II e III, Jardim das Tulipas, Fazenda Grande, CDHU, Parque Residencial Jundiaí I e II, Parque Residencial Almerinda Chaves, Santa Giovana, Jardim dos Cravos, entre outros.
De acordo com o secretário interino da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra, a escolha da região considera as características e a extensão dos espaços atendidos. “Os bairros da região Oeste possuem grandes áreas verdes e são locais onde estamos levando os serviços do mutirão para garantir mais segurança, bem-estar e opções de lazer e convivência para os moradores e suas famílias”, destacou.
As equipes do ‘Quem Ama Cuida’ realizam serviços como tapa-buraco, roçada e raspagem, limpeza de bocas de lobo, poda de árvores, além de reparos e manutenção da iluminação pública.
O cronograma das ações é elaborado com base em análises técnicas, priorizando as demandas mais urgentes. A Smisp ainda mantém equipes para atendimento das demandas através do serviço 156 da prefeitura.
“Mesmo neste período de final de ano, seguimos trabalhando para manter a cidade bem cuidada, segura e limpa”, concluiu Jeferson Coimbra.