O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), abriu na sexta-feira (19) consulta pública, em formato de Tomada de Subsídios, para a regulamentação da política estadual de logística reversa. A iniciativa busca ampliar o diálogo com a sociedade e aperfeiçoar as regras que orientam a responsabilidade pelo retorno e a destinação adequada de produtos e resíduos no estado.

A Tomada de Subsídios é um instrumento de participação social que antecede a edição de atos normativos e tem como objetivo coletar contribuições, opiniões e sugestões de empresas, entidades representativas, especialistas e cidadãos sobre temas em fase de estudo, formulação ou aprimoramento. Nesta consulta, o mecanismo é aplicado ao processo de elaboração do regramento da logística reversa no estado, permitindo qualificar a proposta normativa a partir das contribuições recebidas.

Conforme a Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a logística reversa é caracterizada como “um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.