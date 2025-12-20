O Governo de São Paulo deu início neste sábado (20), em Bertioga, à Operação Verão Integrada, uma ação inédita e intersetorial para reforçar a segurança, saúde, mobilidade e proteção ambiental no litoral paulista durante o período de maior fluxo de turistas.
São R$ 55 milhões em investimentos, com destaque para o maior efetivo policial da história. Em outra frente, a distribuição de água e o tratamento de esgoto contaram com investimento de R$ 2 bilhões neste ano pela Sabesp para melhorar o saneamento para moradores e turistas. A previsão é que o litoral paulista receba 16,7 milhões de visitantes neste verão.
“Estamos fazendo uma Operação Verão um pouco diferente esse ano. A gente sempre comunicou o reforço policial, mas dessa vez estamos indo além. Esta é a maior Operação Verão da história. Vamos ter 4 mil homens a mais, 435 viaturas, vamos operar com helicópteros, jet ski, motocicleta e bicicleta. E vamos usar drones. Teremos uma delegacia volante, mais equipamento para os bombeiros, guardas-vidas para tomar conta dos banhistas. Estamos agregando mais municípios do litoral ao Muralha Paulista, que conta com 1.700 câmeras de monitoramento”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.Vamos reforçar o atendimento em saúde repassando recursos aos municípios, além de um trabalho amplo nas estradas e travessias litorâneas. O turista que vier para cá pode ter certeza que vai desfrutar do melhor do nosso litoral”, disse o governador de São Paulo, afirmou.
A Secretaria da Segurança Pública coordena a maior Operação Verão da história do Estado, com o empenho de 4.075 policiais militares e 436 viaturas, além do apoio da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Pela primeira vez as forças de segurança contarão com o apoio de 7 drones e 3 aeronaves para monitorar a orla e garantir a segurança da população.
“Com apoio do Muralha Paulista, estamos ampliando a capacidade de monitoramento no litoral, usando a rede de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Então, quem pratica um crime no Guarujá, por exemplo, e vai para outra cidade estará sendo monitorado pela polícia”, explicou o secretário de Segurança Pública Osvaldo Nico Gonçalves.
Do total de efetivo mobilizado, cerca de 2,8 mil policiais atuam na Baixada Santista e 861 no Litoral Norte. A operação também conta com 253 bombeiros e 147 policiais do Policiamento Rodoviário, ampliando a capacidade de resposta a ocorrências e atendimentos emergenciais.
Unidades especializadas, como os Comandos de Policiamento de Choque, Rodoviário, Ambiental, Aviação e Corpo de Bombeiros, integram o planejamento, que inclui reforço no Centro de Operações da Polícia Militar para monitoramento contínuo das ocorrências.
Ao menos 13 cidades do litoral sul e norte participam do programa Muralha Paulista, com cerca de 1,7 mil câmeras, parte delas com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas, auxiliando na captura de foragidos e na recuperação de veículos.
O Corpo de Bombeiros reforçou sua atuação com 567 guarda-vidas temporários, 253 soldados recém-formados, vagas adicionais de Diária Especial por Jornada Extraordinária (Dejem), postos avançados 24 horas no Litoral Norte e apoio de aeronaves da Aviação da PM. A Polícia Civil também ampliou seu efetivo e vagas de Dejec para fortalecer o atendimento e a investigação durante a temporada.
Defesa Civil
Operação contará com viaturas das polícias Civil e MIlitar, Bombeiros e Defesa Civil Foto: Divulgação/Governo de SP
A Defesa Civil do Estado reforça sua atuação em todo o litoral, com R$ 1,3 milhão em investimentos e 5,4 mil agentes de prontidão. No lançamento, foi realizada a entrega de uma ponte construída na Estrada Folha Seca, em Ubatuba, que liga os moradores do bairro Folha Seca ao centro da cidade, além do anúncio da instalação de uma nova sirene de alerta remoto em Santos, no bairro Vila Progresso, o terceiro equipamento do tipo no litoral paulista.
Como parte do reforço operacional, todas as Defesas Civis do litoral receberam botes de resgate doados pelo Movimento União BR. Dos 20 equipamentos doados, 16 foram destinados aos municípios litorâneos, fundamentais para o resgate de pessoas em situações de alagamento. As equipes das 16 cidades passaram por capacitação no Treinamento SP Sempre Alerta – Operação Chuvas e, pela primeira vez, receberam diretamente em seus municípios os kits de verão, com cerca de mil itens distribuídos, incluindo coletes, botas, capacetes, luvas, pluviômetros e outros equipamentos.
A Defesa Civil também realizou exercícios simulados com moradores de áreas de risco em cidades como Santos, Ilhabela, São Sebastião, Guarujá e Cubatão, orientando a população sobre como agir diante de temporais, deslizamentos, alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.
Para ampliar a agilidade no envio de alertas, foi criado o Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, que integra dados meteorológicos e reduziu em cerca de 80% o tempo necessário para a tomada de decisão sobre a emissão de alertas à população. “Esse é um período de atenção para a Defesa Civil, mobilizamos todo o nosso time, usando tecnologia, monitoramento, porque é também um período de chuvas intensas.", disse o Coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira.