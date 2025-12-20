O Governo de São Paulo deu início neste sábado (20), em Bertioga, à Operação Verão Integrada, uma ação inédita e intersetorial para reforçar a segurança, saúde, mobilidade e proteção ambiental no litoral paulista durante o período de maior fluxo de turistas.

São R$ 55 milhões em investimentos, com destaque para o maior efetivo policial da história. Em outra frente, a distribuição de água e o tratamento de esgoto contaram com investimento de R$ 2 bilhões neste ano pela Sabesp para melhorar o saneamento para moradores e turistas. A previsão é que o litoral paulista receba 16,7 milhões de visitantes neste verão.

“Estamos fazendo uma Operação Verão um pouco diferente esse ano. A gente sempre comunicou o reforço policial, mas dessa vez estamos indo além. Esta é a maior Operação Verão da história. Vamos ter 4 mil homens a mais, 435 viaturas, vamos operar com helicópteros, jet ski, motocicleta e bicicleta. E vamos usar drones. Teremos uma delegacia volante, mais equipamento para os bombeiros, guardas-vidas para tomar conta dos banhistas. Estamos agregando mais municípios do litoral ao Muralha Paulista, que conta com 1.700 câmeras de monitoramento”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.Vamos reforçar o atendimento em saúde repassando recursos aos municípios, além de um trabalho amplo nas estradas e travessias litorâneas. O turista que vier para cá pode ter certeza que vai desfrutar do melhor do nosso litoral”, disse o governador de São Paulo, afirmou.