A contagem regressiva já começou. A partir de janeiro, Jundiaí volta a ser palco de uma das festas mais tradicionais e apaixonantes do país: a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, que em 2026 reafirma sua vocação como espaço de encontro, celebração e valorização das raízes agrícolas e culturais da cidade.
A Festa celebra a chegada da safra da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, símbolo da identidade local, e se consolidou ao longo das décadas como um dos maiores eventos do interior paulista, reunindo famílias, produtores rurais, artistas, empreendedores e visitantes de diversas regiões.
A edição de 2026 acontece ao longo de quatro finais de semana no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com cerimônia de abertura marcada para 15 de janeiro (quinta-feira), a partir das 18h. A programação segue com entrada gratuita nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a Festa da Uva é mais do que um evento: é um símbolo da cidade. “A edição histórica de 2025 consagrou ainda mais a Festa da Uva e Expo Vinhos como um espaço de convivência, celebração e fortalecimento das nossas tradições. Em 2026, a expectativa é superar o público recorde de 314 mil visitantes, mantendo o espírito de acolhimento e o convite à solidariedade, com a participação do público na Ação Solidária do Fundo Social de Solidariedade por meio da doação de alimentos dentro do prazo de validade”, destacou.
A diversidade de atrações é um dos grandes diferenciais da Festa, como explica a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro. “Quem visita a Festa da Uva tem a certeza de encontrar variedade, qualidade e experiências para todos os públicos. É a celebração da nossa uva, com os produtores rurais da cidade, as vinícolas na Vila do Vinho, os empreendimentos das Rotas Turísticas no Empório Jundiaí, as frutas premiadas e o acolhimento na Vila Jundiahy, além da gastronomia local, do artesanato e de uma programação cultural intensa e espalhada por todo o parque”, afirmou.
Experiência completa para toda a família
A Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí oferece uma experiência completa, reunindo tradição, gastronomia, cultura, lazer e turismo. O evento conta com diversos espaços temáticos, pensados para atender públicos de todas as idades.
Nossos Produtores Rurais estarão no Espaço Niagara Rosada de Jundiahy perfumando nossa Festa com o aroma das uvas e de frutas da época.
No Espaço Deguste Jundiaí, um galpão com cerca de 9 mil metros quadrados, funciona a Praça de Alimentação, com restaurantes operados pelas comunidades dos bairros da cidade, que apresentam pratos da gastronomia típica local. Já o Empório Jundiaí reúne produtos das Rotas Turísticas do Município, valorizando o turismo rural e gastronômico. A Feira Livre de Jundiaí também estará presente, com frutas, pastéis, caldo de cana, produtos manufaturados e flores.
O Espaço Jundiaí Feito à Mão destaca o melhor do artesanato local, com peças exclusivas expostas e à venda. Em diferentes pontos do parque, entidades socioassistenciais do município também participam com a comercialização de produtos diversos, fortalecendo ações de cunho social.
O Galpão Criativo é o ponto de encontro da Economia Criativa, com estandes repletos de produtos únicos e diferenciados, feitos por expositores locais.
A Festa é também reconhecida por seu ambiente acolhedor e inclusivo. A Vila da Família contará com um Espaço Sensorial, para acolhimento das pessoas com TEA. Com conceito “Pet Friendly”, o evento permite a presença de animais de estimação, que contam ainda com um espaço exclusivo no parque, montado no conceito Praça Família Jundiaí & Espaço Pet.
O Espaço Geek é uma novidade que conecta a tradição da Festa da Uva de Jundiaí com a cultura pop, games e tecnologia, oferecendo aos visitantes uma área dedicada a experiências interativas e imersivas que celebram este universo, enriquecendo a programação do evento com um toque de modernidade e atrativos para todos os públicos, especialmente o jovem.
Tradições, música e cultura
Quem circula pelo Parque da Uva encontra arte e cultura por todos os lados. Artistas locais se apresentam em intervenções culturais e shows distribuídos em cinco palcos temáticos: Palco Arena Terra da Uva, Palco Interno – Uva Niagara Rosada de Jundiahy, Palco do Samba – Uva Bordô, Coreto do Rock – Uva Niágara Verde e Coreto Brasilidades – Uva Ribas.
Para a edição de 2026, preparamos uma novidade imperdível: o Espaço Discoteca! É o lugar perfeito para os amantes do Flashback reviverem os melhores momentos, voltarem no tempo e garantirem que a diversão na Festa seja ainda maior.
Aos sábados e domingos, a programação resgata as tradições dos antigos colonos com a Pisa da Uva, realizada a partir das 14h30, em frente ao Palco Interno, sempre com a participação especial da Corte da Uva. Em 2026, a Corte é formada pela Rainha Beatriz Vioti Zuim, pela 1ª Princesa Maria Júlia da Silva e pela 2ª Princesa Larissa Diogo Souza.
Outro momento aguardado é o Cortejo da Uva, que em 2026 acontecerá em dois horários, aos finais de semana, às 10h30 e às 17h30. O desfile percorre as ruas do Parque, trazendo alegria e emocionando os visitantes. Já no Palco da Arena Terra da Uva ocorre o tradicional e emocionante Brinde ao Pôr do Sol, às 18h30, reunindo visitantes, produtores, artistas e autoridades.
Valorização da produção e do turismo local
Às sextas-feiras, são realizadas as seleções das frutas premiadas, em diversas categorias. As campeãs ficam expostas ao público durante o final de semana e são leiloadas aos domingos, a partir das 16h30, no Palco Interno.
Durante toda a Festa, os visitantes também podem adquirir passeios pelas Rotas Turísticas de Jundiaí, junto as Agências de Turismo Receptivo, no Espaço Turismo Jundiaí.
O visitante tem a chance de aprimorar seus conhecimentos culinários no Espaço Experiências Gastronômicas, uma atração realizada em parceria com o Senac, que oferece oficinas e degustações de pratos desenvolvidos com uva e vinho, a atividade tem inscrição no local e vagas limitadas.
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí é uma realização da Prefeitura de Jundiaí, com apoio da Associação Agrícola de Jundiaí, e reforça o compromisso do município com a valorização da agricultura, do turismo, da cultura e da economia local.
Local: Parque Comendador Antonio Carbonari (Parque da Uva) – Avenida Jundiaí, s/n – Centro
Informações e programação completa: festadauva.jundiai.sp.gov.br