Com a proximidade da chegada do novo ano, as entidades assistenciais de Jundiaí aceleram o planejamento e intensificam as ações que buscam garantir os recursos necessários para a manutenção dos serviços em 2026. A realização de eventos e venda de produtos são responsáveis pela maior fatia de arrecadação, mas as doações espontâneas também são fundamentais para a composição do orçamento e, consequentemente, continuidade de atendimentos e serviços, melhorias na infraestrutura e apoio a quem mais precisa.

Na Cidade Vicentina, entidade de longa permanência para pessoas idosas, a venda de canecas personalizadas se consolidou como uma ação permanente. Segundo a administradora Noeli Cristina Cardoso de Sá, a iniciativa ocorre há quase dois anos. “Vivemos de renda, e cada caneca vendida ajuda na compra de alimentos, produtos de higiene e na manutenção da entidade. Além disso, a pessoa leva um café e lembra da gente”, afirma. As canecas custam R$ 30 e são vendidas pela instituição ou via WhatsApp, pelo número (11) 93222-3284.

A entidade também irá participar da Festa da Uva, com estande de venda de cafés, bolos e salgados, além do petit gateau como grande novidade. Além disso, está no calendário de eventos a pizza solidária, feijoada com samba e ações patrocinadas ao longo do ano. Para doações espontâneas, pessoas físicas e jurídicas também podem entrar em contato via Whatsapp. Atualmente, a instituição tem capacidade para atender até 130 pessoas