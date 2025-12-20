Com a proximidade da chegada do novo ano, as entidades assistenciais de Jundiaí aceleram o planejamento e intensificam as ações que buscam garantir os recursos necessários para a manutenção dos serviços em 2026. A realização de eventos e venda de produtos são responsáveis pela maior fatia de arrecadação, mas as doações espontâneas também são fundamentais para a composição do orçamento e, consequentemente, continuidade de atendimentos e serviços, melhorias na infraestrutura e apoio a quem mais precisa.
Na Cidade Vicentina, entidade de longa permanência para pessoas idosas, a venda de canecas personalizadas se consolidou como uma ação permanente. Segundo a administradora Noeli Cristina Cardoso de Sá, a iniciativa ocorre há quase dois anos. “Vivemos de renda, e cada caneca vendida ajuda na compra de alimentos, produtos de higiene e na manutenção da entidade. Além disso, a pessoa leva um café e lembra da gente”, afirma. As canecas custam R$ 30 e são vendidas pela instituição ou via WhatsApp, pelo número (11) 93222-3284.
A entidade também irá participar da Festa da Uva, com estande de venda de cafés, bolos e salgados, além do petit gateau como grande novidade. Além disso, está no calendário de eventos a pizza solidária, feijoada com samba e ações patrocinadas ao longo do ano. Para doações espontâneas, pessoas físicas e jurídicas também podem entrar em contato via Whatsapp. Atualmente, a instituição tem capacidade para atender até 130 pessoas
Noeli Cristina Cardoso de Sá vive a expectativa de mais uma Festa da Uva para garantia de recursos
A APAE de Jundiaí, responsável em promover a atenção integral à pessoa com deficiência, também entra em 2026 com o planejamento fechado. De acordo com Luciana França, coordenadora de captação de recursos, a instituição participa pela primeira vez da Festa da Uva. “Firmamos parceria com uma empresa de doces e vamos vender produtos à base de brownie, com parte da renda revertida para a APAE”, explica. A entidade ainda mantém a venda de canecas pintadas à mão, com desenho de girassol, em alusão a deficiências ocultas, e promove ações como venda de pizzas, feijoada e jantar comemorativo, além de bazares e campanhas de doação.
“A captação é fundamental. Parcerias públicas não cobrem 100% da operação. Nosso centro de diagnóstico, inaugurado em outubro, foi feito integralmente com doações. Todos podem ajudar, não importa quando ou quanto”, ressalta.
As canecas custam R$ 30 e podem ser compradas também via WhatsApp, pelo número (11) 94254-3824.
Na Casa de Nazaré, entidade de acolhimentos a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, o fim de ano também é período estratégico. Segundo o coordenador técnico Bruno Barbosa, a tradicional campanha das cartinhas de Natal mobiliza empresas e doadores individuais. Para 2026, a entidade prepara novas ações. “Teremos o Festival Ciranda, um evento de música com renda revertida para a Casa, além de iniciativas como o mês da pizza”, diz. A instituição também participará da Festa da Uva, com venda de chope, água e refrigerante, e aceita doações diversas. “O que não usamos, destinamos às famílias atendidas ou a outras instituições”, acrescenta. Informações para doações podem ser encontradas diretamente pelo site cnazare.org.br.
Bruno Barbosa explica que os recursos garantidos mantêm os serviços e atendimento aos assistidos
Outra iniciativa em andamento é do Instituto Galeão Coutinho, entidade que promove educação infantil integral e fortalecimento de vínculos afetivos, que mantém, até 14 de janeiro, uma exposição e venda de artesanatos no Maxi Shopping Jundiaí. A mostra reúne produtos como papelaria criativa, velas, acessórios e arranjos natalinos, com preços a partir de R$ 8. Os recursos arrecadados serão destinados às atividades da entidade, que atua há mais de 60 anos na cidade.