19 de dezembro de 2025
SÃO PAULO

Espaço da Cidadania é inaugurado no Memorial da América Latina

Por Redação | Governo de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Governo de São Paulo
A escolha da data da inauguração também carrega simbolismo: 18 de dezembro marca o Dia Internacional do Migrante, instituído pela Organização das Nações Unidas
A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) entregou, nesta quinta-feira (18), o Espaço da Cidadania do Imigrante, um novo ponto de apoio para migrantes que chegam à capital paulista. Idealizada em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa e com o Memorial da América Latina, e supervisionada pelo Centro de Integração da Cidadania (CIC), a unidade oferece serviços fundamentais de acolhimento, documentação e inclusão social.

Localizado próximo à Rodoviária da Barra Funda, ponto que concentra a chegada de estrangeiros e migrantes à capital, o equipamento foi desenvolvido para facilitar o acesso a atendimentos essenciais para regularização, inserção social e encaminhamento ao mercado de trabalho.

A escolha da data da inauguração também carrega simbolismo: 18 de dezembro marca o Dia Internacional do Migrante, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com a acolhida, proteção e promoção dos direitos das pessoas migrantes.

O presidente do Memorial, Pedro Mastrobuono, destacou a parceria e ressaltou a importância das ações que serão desenvolvidas no local. “Essa decisão de trazer o equipamento para o Memorial nasce dessa conversa entre todos, Governo, Prefeitura, ONGs e parceiros, para trazer mais efetividade e eficácia. Este será um local de acolhimento, para entender o que cada imigrante necessita e, principalmente, para que sejam escutados.”

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, o Espaço da Cidadania do Imigrante oferece mais de 40 serviços, distribuídos em seis áreas: Empregabilidade, Assistência Social, Documentação, Direitos Humanos, Área Jurídica e Defesa do Consumidor.

