A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) entregou, nesta quinta-feira (18), o Espaço da Cidadania do Imigrante, um novo ponto de apoio para migrantes que chegam à capital paulista. Idealizada em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa e com o Memorial da América Latina, e supervisionada pelo Centro de Integração da Cidadania (CIC), a unidade oferece serviços fundamentais de acolhimento, documentação e inclusão social.

Localizado próximo à Rodoviária da Barra Funda, ponto que concentra a chegada de estrangeiros e migrantes à capital, o equipamento foi desenvolvido para facilitar o acesso a atendimentos essenciais para regularização, inserção social e encaminhamento ao mercado de trabalho.

A escolha da data da inauguração também carrega simbolismo: 18 de dezembro marca o Dia Internacional do Migrante, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com a acolhida, proteção e promoção dos direitos das pessoas migrantes.