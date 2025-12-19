A missa foi celebrada pelo padre Rafael Guiglielmin de Godoy, que durante a homilia reforçou a importância da confiança nos planos de Deus. “Hoje temos a oportunidade de agradecer a Deus pelos 123 anos de Hospital São Vicente, Instituição que permanece firme graças à caminhada e perseverança dos colaboradores. Muitas vezes o Senhor fala conosco, mas por medo, não conseguimos acreditar. Mesmo assim, Deus permanece fiel. Que, com fé, possamos ouvir a profecia do Senhor para esse Hospital. Que as mãos das equipes médicas, de enfermagem e de todos os colaboradores sempre sejam abençoadas para o cuidado com os pacientes”, disse.

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) completa 123 anos de história e serviços prestados à população neste sábado (20). Como parte das ações especiais de Natal e aniversário, foi celebrada uma missa especial na Capela da Instituição nesta sexta-feira (19), que reuniu colaboradores, pacientes, autoridades e comunidade. Foi um momento de refexão e agradecimentos pelo ano que chega ao fim e história do HSV.

Estiveram presentes o superintendente do Hospital São Vicente, Fernando Ramos, o diretor-presidente do HSV, Denílson Cardoso de Sá, a diretora de operações, Kely Schettini, a diretora de regulação e controle, Dra. Lucimar Moraes Lima, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e a secretária de saúde da Prefeitura de Jundiaí, Dra. Márcia Facci.



O superintendente Fernando Ramos foi responsável pela proclamação da Primeira Leitura e, ao término da celebração, encorajou os colaboradores. “Juntos, nós compartilhamos desafios e trabalhamos com empenho pelo bem-estar dos pacientes. Conto com a dedicação de todos para seguirmos unidos em prol do nosso único objetivo: o atendimento de excelência que a população já conhece”, afirmou.

O prefeito de Jundiaí Gustavo Martinelli cumprimentou Fernando pela nova gestão do HSV. “Aproveito para parabenizar o Fernando por assumir a superintendência e desejo que seja uma administração com muita paz e avanços para a Instituição. Com certeza o Hospital São Vicente terá ainda muitos anos pela frente, pois é um Hospital que mora no coração dos jundiaienses. Que o legado de amor e caridade deixado por São Vicente de Paulo continue”, disse.



“A qualidade do trabalho de cada colaborador que veste a camisa do Hospital São Vicente é inquestionável. Nós temos, inclusive, uma diretoria extremamente técnica e experiente. Tenho a certeza de que será um 2026 brilhante de muitas conquistas, sempre pautado na caridade”, disse Denílson Cardoso de Sá, diretor-presidente do HSV.