Alguns projetos esportivos da Prefeitura de Jundiaí receberam reconhecimento do prêmio “Bicicleta Brasil 2025”, do Governo Federal, promovida pelo Ministério das Cidades. As iniciativas destacaram tanto a atuação da Associação Jundiaiense de Esportes Paralímpicos (AJEP), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), assim como o trabalho desenvolvido no âmbito do poder público municipal por meio do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA) – que neste semestre virou política esportiva municipal permanente – em categorias distintas e de forma independente.
A parceria PEAMA-AJEP foi premiada pelo “Bicicleta Brasil 2025” na categoria OSC – Organizações da Sociedade Civil. Dois projetos foram enviados, ambos desenvolvidos dentro das ações do PEAMA, e obtiveram destaque nacional entre muitos concorrentes:
– Categoria “Saúde e Qualidade de Vida – OSC” – projeto Ciclismo PEAMA – Saúde, Inclusão e Qualidade de Vida – foi terceiro lugar entre 68 projetos habilitados em todo o país. Esse destaque reforça a relevância de um trabalho consolidado na promoção da saúde, do esporte adaptado e da inclusão social no município.
– Categoria “Cultura da Bicicleta – OSC” – Projeto: Aprendendo a Pedalar – Cultura, Inclusão e Transformação Social pela Bicicleta – foi 23º lugar entre 67 projetos habilitados em todo o país. O resultado evidencia o impacto do projeto na formação cultural, na democratização do acesso à bicicleta e na transformação social por meio do paradesporto.
“Esses resultados refletem não apenas o compromisso institucional dos projetos, mas também a força da parceria da Prefeitura de Jundiaí com a AJEP, que garante condições estruturais, apoio técnico e ambiente favorável para o avanço de práticas paradesportivas e de impacto social”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi. A premiação a ser recebida será destinada à melhoria de equipamentos, ampliação das atividades e qualificação do serviço prestado à população atendida.
LEIA TAMBÉM:
A Prefeitura de Jundiaí também recebeu reconhecimento nacional de forma independente, na categoria destinada exclusivamente a iniciativas desenvolvidas pelo poder público. Foi a sexta colocada na categoria “Qualidade de Vida e Saúde – Poder Público”. Esta premiação é distinta das obtidas pela AJEP, integrando a categoria do setor público.
Selo oficial
Jundiaí ainda recebeu o reconhecimento institucional do Selo Oficial do Programa Bicicleta Brasil. As iniciativas premiadas podem usar este selo concedido pelo Ministério das Cidades, que reforça a relevância nacional e o padrão técnico das ações reconhecidas. O conteúdo técnico dos projetos será publicado em breve na plataforma oficial do Governo Federal, ampliando a visibilidade das boas práticas desenvolvidas em Jundiaí.
“Com três reconhecimentos nacionais no Prêmio Bicicleta Brasil 2025, Jundiaí reafirma sua posição de destaque no cenário brasileiro do paradesporto, inclusão e qualidade de vida. As conquistas refletem tanto a efetividade das políticas públicas municipais quanto a força das parcerias institucionais com organizações como a AJEP. Nossa cidade segue avançando, comprometida em fortalecer iniciativas que unem paradesporto, inclusão e cidadania”, completou o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, que como chefe do Executivo foi o autor do projeto que garante o PEAMA como política esportiva municipal permanente.