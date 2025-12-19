Alguns projetos esportivos da Prefeitura de Jundiaí receberam reconhecimento do prêmio “Bicicleta Brasil 2025”, do Governo Federal, promovida pelo Ministério das Cidades. As iniciativas destacaram tanto a atuação da Associação Jundiaiense de Esportes Paralímpicos (AJEP), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), assim como o trabalho desenvolvido no âmbito do poder público municipal por meio do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA) – que neste semestre virou política esportiva municipal permanente – em categorias distintas e de forma independente.

A parceria PEAMA-AJEP foi premiada pelo “Bicicleta Brasil 2025” na categoria OSC – Organizações da Sociedade Civil. Dois projetos foram enviados, ambos desenvolvidos dentro das ações do PEAMA, e obtiveram destaque nacional entre muitos concorrentes:

– Categoria “Saúde e Qualidade de Vida – OSC” – projeto Ciclismo PEAMA – Saúde, Inclusão e Qualidade de Vida – foi terceiro lugar entre 68 projetos habilitados em todo o país. Esse destaque reforça a relevância de um trabalho consolidado na promoção da saúde, do esporte adaptado e da inclusão social no município.