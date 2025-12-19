19 de dezembro de 2025
INICIATIVAS

Jundiaí conquista reconhecimento nacional por inclusão no esporte

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação/PMJ
PEAMA virou política esportiva municipal permanente com projeto do prefeito Gustavo Martinelli aprovado na Câmara
PEAMA virou política esportiva municipal permanente com projeto do prefeito Gustavo Martinelli aprovado na Câmara

Alguns projetos esportivos da Prefeitura de Jundiaí receberam reconhecimento do prêmio “Bicicleta Brasil 2025”, do Governo Federal, promovida pelo Ministério das Cidades. As iniciativas destacaram tanto a atuação da Associação Jundiaiense de Esportes Paralímpicos (AJEP), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), assim como o trabalho desenvolvido no âmbito do poder público municipal por meio do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA) – que neste semestre virou política esportiva municipal permanente – em categorias distintas e de forma independente.

A parceria PEAMA-AJEP foi premiada pelo “Bicicleta Brasil 2025” na categoria OSC – Organizações da Sociedade Civil. Dois projetos foram enviados, ambos desenvolvidos dentro das ações do PEAMA, e obtiveram destaque nacional entre muitos concorrentes:

– Categoria “Saúde e Qualidade de Vida – OSC” – projeto Ciclismo PEAMA – Saúde, Inclusão e Qualidade de Vida – foi terceiro lugar entre 68 projetos habilitados em todo o país. Esse destaque reforça a relevância de um trabalho consolidado na promoção da saúde, do esporte adaptado e da inclusão social no município.

– Categoria “Cultura da Bicicleta – OSC” – Projeto: Aprendendo a Pedalar – Cultura, Inclusão e Transformação Social pela Bicicleta – foi 23º lugar entre 67 projetos habilitados em todo o país. O resultado evidencia o impacto do projeto na formação cultural, na democratização do acesso à bicicleta e na transformação social por meio do paradesporto.

“Esses resultados refletem não apenas o compromisso institucional dos projetos, mas também a força da parceria da Prefeitura de Jundiaí com a AJEP, que garante condições estruturais, apoio técnico e ambiente favorável para o avanço de práticas paradesportivas e de impacto social”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi. A premiação a ser recebida será destinada à melhoria de equipamentos, ampliação das atividades e qualificação do serviço prestado à população atendida.

A Prefeitura de Jundiaí também recebeu reconhecimento nacional de forma independente, na categoria destinada exclusivamente a iniciativas desenvolvidas pelo poder público. Foi a sexta colocada na categoria “Qualidade de Vida e Saúde – Poder Público”. Esta premiação é distinta das obtidas pela AJEP, integrando a categoria do setor público.

Selo oficial

Jundiaí ainda recebeu o reconhecimento institucional do Selo Oficial do Programa Bicicleta Brasil. As iniciativas premiadas podem usar este selo concedido pelo Ministério das Cidades, que reforça a relevância nacional e o padrão técnico das ações reconhecidas. O conteúdo técnico dos projetos será publicado em breve na plataforma oficial do Governo Federal, ampliando a visibilidade das boas práticas desenvolvidas em Jundiaí.

“Com três reconhecimentos nacionais no Prêmio Bicicleta Brasil 2025, Jundiaí reafirma sua posição de destaque no cenário brasileiro do paradesporto, inclusão e qualidade de vida. As conquistas refletem tanto a efetividade das políticas públicas municipais quanto a força das parcerias institucionais com organizações como a AJEP. Nossa cidade segue avançando, comprometida em fortalecer iniciativas que unem paradesporto, inclusão e cidadania”, completou o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, que como chefe do Executivo foi o autor do projeto que garante o PEAMA como política esportiva municipal permanente.

