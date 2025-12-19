A última reunião de 2025 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) consolidou importantes encaminhamentos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao meio rural em Jundiaí, com destaque para a orientação técnica sobre rastreabilidade vegetal, capacitações aos agricultores e decisões estratégicas relacionadas à próxima Festa da Uva.
Realizado na sede da Associação Agrícola de Jundiaí, o encontro reuniu conselheiros do CMDR, produtores participantes da Festa da Uva, agricultores envolvidos na venda e exposição de frutas e representantes do setor, garantindo um espaço amplo e representativo de diálogo e deliberação.
Rastreabilidade: segurança para produtores e consumidores
Durante a reunião, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo promoveu uma palestra orientativa sobre rastreabilidade vegetal, tema central para a comercialização de frutas e verduras in natura. A prática é obrigatória conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, da Anvisa e do Ministério da Agricultura, e permite identificar a origem e todo o trajeto do produto até o consumidor final. Foram reforçados os quatro pilares exigidos pela legislação: Caderno de Campo, Ficha do Comprador, Rotulagem e Registros Agrícolas, que asseguram transparência, controle do manejo, uso correto de insumos e respaldo tanto ao produtor quanto ao consumidor em caso de qualquer questionamento.
De acordo com o diretor de Agronegócio, Sérgio Pompermayer, “a rastreabilidade é uma garantia para todos. Ela permite que a gente volte o caminho do produto desde a prateleira até a propriedade rural, comprovando todo o manejo realizado, os insumos utilizados e o cumprimento da legislação. Isso protege o consumidor, mas também dá segurança ao agricultor, que consegue demonstrar a qualidade e a responsabilidade do seu trabalho”.
Festa da Uva
A programação também incluiu treinamento prático para a embalagem das uvas de exposição, atendendo a uma demanda dos produtores. Agricultores mais experientes compartilharam técnicas, contribuindo para uma exposição mais padronizada e valorizada na próxima edição da Festa da Uva.
Entre as deliberações do CMDR, foi realizado o sorteio dos espaços do Pavilhão 3, destinado à venda de frutas, definindo previamente a participação dos bairros e produtores. Também foram apresentadas parcerias importantes para a estrutura do evento, como o apoio da empresa Asha Embalagens, que doará caixas personalizadas para a comercialização das uvas, e da Celta Container, responsável pelo fornecimento de um contêiner refrigerado para armazenamento das frutas — uma demanda antiga dos agricultores e uma novidade para esta edição da festa.
Valorização da produção local
A reunião também foi marcada pela aprovação do 25º Selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), concedido à apicultura do Sítio Japiapé, reforçando o compromisso do município com a regularização, a qualidade dos produtos e a valorização da produção local.
Encerrando os trabalhos do ano, o encontro foi seguido de um momento de confraternização entre os agricultores, promovido pela Associação Agrícola, reforçando o espírito de cooperação e o fortalecimento do setor.