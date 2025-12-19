A última reunião de 2025 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) consolidou importantes encaminhamentos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao meio rural em Jundiaí, com destaque para a orientação técnica sobre rastreabilidade vegetal, capacitações aos agricultores e decisões estratégicas relacionadas à próxima Festa da Uva.

Realizado na sede da Associação Agrícola de Jundiaí, o encontro reuniu conselheiros do CMDR, produtores participantes da Festa da Uva, agricultores envolvidos na venda e exposição de frutas e representantes do setor, garantindo um espaço amplo e representativo de diálogo e deliberação.

Rastreabilidade: segurança para produtores e consumidores

Durante a reunião, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo promoveu uma palestra orientativa sobre rastreabilidade vegetal, tema central para a comercialização de frutas e verduras in natura. A prática é obrigatória conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, da Anvisa e do Ministério da Agricultura, e permite identificar a origem e todo o trajeto do produto até o consumidor final. Foram reforçados os quatro pilares exigidos pela legislação: Caderno de Campo, Ficha do Comprador, Rotulagem e Registros Agrícolas, que asseguram transparência, controle do manejo, uso correto de insumos e respaldo tanto ao produtor quanto ao consumidor em caso de qualquer questionamento.