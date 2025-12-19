19 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
RASTREABILIDADE

Desenvolvimento Rural: conselho faz ações e reforça orientações

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Conselheiros, produtores participantes da Festa da Uva, agricultores que vendem e expoem e representantes do setor se reuniram na Associação Agrícola de Jundiaí
Conselheiros, produtores participantes da Festa da Uva, agricultores que vendem e expoem e representantes do setor se reuniram na Associação Agrícola de Jundiaí

A última reunião de 2025 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) consolidou importantes encaminhamentos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao meio rural em Jundiaí, com destaque para a orientação técnica sobre rastreabilidade vegetal, capacitações aos agricultores e decisões estratégicas relacionadas à próxima Festa da Uva.

Realizado na sede da Associação Agrícola de Jundiaí, o encontro reuniu conselheiros do CMDR, produtores participantes da Festa da Uva, agricultores envolvidos na venda e exposição de frutas e representantes do setor, garantindo um espaço amplo e representativo de diálogo e deliberação.

Rastreabilidade: segurança para produtores e consumidores

Durante a reunião, a Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo promoveu uma palestra orientativa sobre rastreabilidade vegetal, tema central para a comercialização de frutas e verduras in natura. A prática é obrigatória conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, da Anvisa e do Ministério da Agricultura, e permite identificar a origem e todo o trajeto do produto até o consumidor final. Foram reforçados os quatro pilares exigidos pela legislação: Caderno de Campo, Ficha do Comprador, Rotulagem e Registros Agrícolas, que asseguram transparência, controle do manejo, uso correto de insumos e respaldo tanto ao produtor quanto ao consumidor em caso de qualquer questionamento.

De acordo com o diretor de Agronegócio, Sérgio Pompermayer, “a rastreabilidade é uma garantia para todos. Ela permite que a gente volte o caminho do produto desde a prateleira até a propriedade rural, comprovando todo o manejo realizado, os insumos utilizados e o cumprimento da legislação. Isso protege o consumidor, mas também dá segurança ao agricultor, que consegue demonstrar a qualidade e a responsabilidade do seu trabalho”.

Festa da Uva

A programação também incluiu treinamento prático para a embalagem das uvas de exposição, atendendo a uma demanda dos produtores. Agricultores mais experientes compartilharam técnicas, contribuindo para uma exposição mais padronizada e valorizada na próxima edição da Festa da Uva.

Entre as deliberações do CMDR, foi realizado o sorteio dos espaços do Pavilhão 3, destinado à venda de frutas, definindo previamente a participação dos bairros e produtores. Também foram apresentadas parcerias importantes para a estrutura do evento, como o apoio da empresa Asha Embalagens, que doará caixas personalizadas para a comercialização das uvas, e da Celta Container, responsável pelo fornecimento de um contêiner refrigerado para armazenamento das frutas — uma demanda antiga dos agricultores e uma novidade para esta edição da festa.

Valorização da produção local

A reunião também foi marcada pela aprovação do 25º Selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), concedido à apicultura do Sítio Japiapé, reforçando o compromisso do município com a regularização, a qualidade dos produtos e a valorização da produção local.

Encerrando os trabalhos do ano, o encontro foi seguido de um momento de confraternização entre os agricultores, promovido pela Associação Agrícola, reforçando o espírito de cooperação e o fortalecimento do setor.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários