O período de festas de fim de ano, que compreende Natal e Réveillon, representa cerca de 9% do faturamento anual do setor de flores e plantas ornamentais, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor). E tem quem prefira uma opção natural em vez das árvores de Natal de plástico. Em Jundiaí, esta procura pelas plantas para a decoração natalina é intensa. As principais opções são as tuias, tradicionais pinheirinhos, e as pontésias, que são até chamadas de flor do Natal.

Essas plantas podem receber itens de decoração, como laços, bolas e luzes, podem ser usadas em composições das guirlandas e dos arranjos de mesa ou mesmo virarem protagonistas da decoração, como no caso das tuias maiores decoradas. E, apesar de demandarem cuidados, são consideradas mais elegantes para a decoração.

Compradora da área de decoração de uma loja de plantas em Jundiaí, Lúcia Moniz diz que, no Natal, as plantas mais buscadas são a poinsétia, conhecida como bico-de-papagaio, e a tuia holandesa, o pinheirinho. Ela diz que a busca pelas árvores naturais acontece por dois motivos principais. “Temos o resgate ao natural, a sustentabilidade e também para ter mais vida dentro de casa. Se a planta for cultivada adequadamente, a pessoa terá a mesma nos próximos anos”, comenta.