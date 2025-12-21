O período de festas de fim de ano, que compreende Natal e Réveillon, representa cerca de 9% do faturamento anual do setor de flores e plantas ornamentais, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor). E tem quem prefira uma opção natural em vez das árvores de Natal de plástico. Em Jundiaí, esta procura pelas plantas para a decoração natalina é intensa. As principais opções são as tuias, tradicionais pinheirinhos, e as pontésias, que são até chamadas de flor do Natal.
Essas plantas podem receber itens de decoração, como laços, bolas e luzes, podem ser usadas em composições das guirlandas e dos arranjos de mesa ou mesmo virarem protagonistas da decoração, como no caso das tuias maiores decoradas. E, apesar de demandarem cuidados, são consideradas mais elegantes para a decoração.
Compradora da área de decoração de uma loja de plantas em Jundiaí, Lúcia Moniz diz que, no Natal, as plantas mais buscadas são a poinsétia, conhecida como bico-de-papagaio, e a tuia holandesa, o pinheirinho. Ela diz que a busca pelas árvores naturais acontece por dois motivos principais. “Temos o resgate ao natural, a sustentabilidade e também para ter mais vida dentro de casa. Se a planta for cultivada adequadamente, a pessoa terá a mesma nos próximos anos”, comenta.
A pointésia mais tradicional é a vermelha, mas há outras opções. Foto: Lúcia Moniz
Lúcia diz que a média de vendas está similar à de 2024 e a busca é “principalmente de famílias com crianças, para acompanhar o cultivo da planta”. E esse cultivo, segundo ela, é simples. “A planta precisa de rega frequente. Ela aguenta um período sem sol, mas passando o período do Natal, precisa de sol para que possa se desenvolver. Elas podem ser decoradas com qualquer enfeite decorativo”, explica.
Coordenadora de Projetos de uma outra floricultura de Jundiaí que já tem 44 anos, Nathânia Alves percebe que a procura pela decoração natural vem crescendo ano a ano. “Essas plantas começam a chegar para nós em novembro. Trabalhamos com a tuia-limão e a tuia-strickta, desde as menores, até as grandes, geralmente usadas em ambientes corporativos.”
“As pessoas têm aumentado bastante a procura, até pela consciência em relação ao meio ambiente. As tuias não crescem muito, então podem ser mantidas na residência e, se descartadas, não geram danos. Além disso, deixam a decoração mais bonita e natural. Dá para colocar luzes, tem o cuidado com a planta que as crianças podem ajudar”, diz ela.
Nathânia diz que a tuia é uma planta fácil de lidar. “A tuia exige pouco cuidado, é mais a manutenção da água, não deixar tomar muito sol direto e é possível decorar. Aqui já decoramos com luzes, fio de fada, tem os laços, até a decoração natural também, como pinhas, o uso do vaso de barro, que combina.”
Para ela, as pessoas preferiram mais plantas naturais neste ano. “O pinheirinho teve aumento de 20% na procura entre o ano passado e este ano, mas a maior procura é a poinsétia ou bico-de-papagaio. Ela é bem usada para ambiente corporativo, em festas, para presente também. Trabalhamos com a composição de tuia e poinsétia em um único arranjo e procuram bastante também.”