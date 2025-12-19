Em 2026, o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), ligado à Secretaria Municipal de Educação (SME), ampliará o acesso à Educação de Jovens e Adultos com a abertura de quatro novos núcleos em diferentes bairros de Jundiaí. A iniciativa aproxima a escola da residência dos estudantes e facilita o retorno aos estudos de jovens e adultos que não concluíram a escolaridade na idade regular.
Nos novos núcleos, será ofertado o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (alfabetização), com aulas gratuitas no período noturno, das 18h às 22h, garantindo mais flexibilidade para quem trabalha durante o dia.
Segundo a diretora do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, Lucélia Moura, a descentralização do atendimento é fundamental para ampliar o alcance da política pública educacional. “Essa expansão do CMEJA para os bairros representa um avanço importante na garantia do direito à educação. Ao levarmos as aulas para mais perto das pessoas, eliminamos barreiras e criamos novas oportunidades para que jovens e adultos retomem seus estudos com dignidade e acolhimento”, ressalta.
Os novos núcleos do CMEJA funcionarão nos seguintes locais:
- Emeb Hermenegildo Martinelli – bairro Caxambu
- Emeb Carlos Foot Guimarães – bairro Santa Gertrudes
- Centro Comunitário da Vila Esperança
- Centro Comunitário do Parque Centenário
Além das novas unidades, permanece em funcionamento o Núcleo da Praça da Cultura, no bairro Vista Alegre.
Atualmente, o CMEJA já oferece aulas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, com atendimento no Complexo Argos, na Vila Arens, e no Núcleo da Emeb Ivo de Bona.
As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 4588-7964 ou presencialmente no CMEJA, localizado na Rua José do Patrocínio, nº 200 – Complexo Argos.