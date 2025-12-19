19 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

EJA vai para os bairros com novos núcleos no ano que vem

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Nos novos núcleos, será ofertado o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (alfabetização), com aulas gratuitas no período noturno, das 18h às 22h
Nos novos núcleos, será ofertado o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (alfabetização), com aulas gratuitas no período noturno, das 18h às 22h

Em 2026, o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), ligado à Secretaria Municipal de Educação (SME), ampliará o acesso à Educação de Jovens e Adultos com a abertura de quatro novos núcleos em diferentes bairros de Jundiaí. A iniciativa aproxima a escola da residência dos estudantes e facilita o retorno aos estudos de jovens e adultos que não concluíram a escolaridade na idade regular.

Nos novos núcleos, será ofertado o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (alfabetização), com aulas gratuitas no período noturno, das 18h às 22h, garantindo mais flexibilidade para quem trabalha durante o dia.

VEJA MAIS:

Segundo a diretora do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, Lucélia Moura, a descentralização do atendimento é fundamental para ampliar o alcance da política pública educacional. “Essa expansão do CMEJA para os bairros representa um avanço importante na garantia do direito à educação. Ao levarmos as aulas para mais perto das pessoas, eliminamos barreiras e criamos novas oportunidades para que jovens e adultos retomem seus estudos com dignidade e acolhimento”, ressalta.

Os novos núcleos do CMEJA funcionarão nos seguintes locais:

  • Emeb Hermenegildo Martinelli – bairro Caxambu
  • Emeb Carlos Foot Guimarães – bairro Santa Gertrudes
  • Centro Comunitário da Vila Esperança
  • Centro Comunitário do Parque Centenário

Além das novas unidades, permanece em funcionamento o Núcleo da Praça da Cultura, no bairro Vista Alegre.

Atualmente, o CMEJA já oferece aulas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, com atendimento no Complexo Argos, na Vila Arens, e no Núcleo da Emeb Ivo de Bona.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 4588-7964 ou presencialmente no CMEJA, localizado na Rua José do Patrocínio, nº 200 – Complexo Argos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários