Em 2026, o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), ligado à Secretaria Municipal de Educação (SME), ampliará o acesso à Educação de Jovens e Adultos com a abertura de quatro novos núcleos em diferentes bairros de Jundiaí. A iniciativa aproxima a escola da residência dos estudantes e facilita o retorno aos estudos de jovens e adultos que não concluíram a escolaridade na idade regular.

Nos novos núcleos, será ofertado o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (alfabetização), com aulas gratuitas no período noturno, das 18h às 22h, garantindo mais flexibilidade para quem trabalha durante o dia.

VEJA MAIS: