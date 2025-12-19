Na próxima semana, será celebrado o feriado de Natal (25). Em razão da data, os serviços e equipamentos públicos municipais vinculados à Prefeitura de Jundiaí terão horários de funcionamento alterados. Confira abaixo os detalhes sobre o atendimento no período.
Os setores administrativos, em geral, encerram o expediente na terça-feira (23) e retornam às atividades na segunda-feira (29). Estão incluídos nessa programação os seguintes serviços:
- Paço Municipal;
- Secretarias municipais externas;
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Caps 2 e Infantojuvenil encerram o expediente dia 23, e retornam dia 29. Depois encerram o expediente dia 30 e retornam dia 5 de janeiro 2026. Já o Caps AD e o Caps 3 ficam abertos 24 horas, somente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão diariamente nos seguintes horários:
- PA da Ponte São João (avenida Luiz Zorzetti, 650): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;
- PA Retiro (rua Maria Lúcia de Almeida, 100): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;
- PA Hortolândia (rua Campinas, 58, Vila Hortolândia) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças);
- PA Central (rua João Lopes, 78, Praça Dom Pedro II) – 24h, para atendimento de adultos;
- UPA Vetor Oeste (avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 155) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças);
- O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) permanecem sem alteração no fluxo de atendimento.
Assistência e Desenvolvimento Social
O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, funciona normalmente até terça-feira (23), às 17h. O expediente normal volta na segunda-feira (29). Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações de busca ativa e ficam disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.
Educação
As unidades escolares permanecem em recesso. A Secretaria Municipal de Educação fecha nos dias 24, 25 e 26. O retorno das aulas será em fevereiro de 2026.
Cultura
Os seguintes equipamentos públicos relacionados à Cultura permanecerão fechados no período de 22 a 28 de dezembro:
- Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
- CEU das Artes
- Centro Cultural Américo Mendes
- Fábrica das Infâncias Japy
Mobilidade e Transporte
O serviço de transporte público de Jundiaí funcionará no dia 24 (quarta-feira) com horário de sábado, com a paralisação do sistema às 21h. No dia 25 (quinta), a operação será feita com horário de domingos e feriados. Pela primeira vez a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte fará a paralisação do sistema de transporte às 21h nas vésperas do Natal, por conta da baixa demanda de passageiros e para que os motoristas possam chegar mais cedo em suas casas e celebrar a data ao lado de suas famílias.
Procon
O Procon funciona normalmente até o dia 23 de dezembro, às 17h. O atendimento ficará suspenso de 24 a 28 de dezembro, com retorno das atividades no dia 29, a partir das 8h.
Fundo Social de Solidariedade
O Fundo Social de Solidariedade funciona nos dias 22 e 23 de dezembro, das 8h às 17h. O atendimento ficará suspenso de 24 a 28 de dezembro e, como de costume, o serviço não abre aos finais de semana, retomando o atendimento na segunda-feira (29).
Coleta de lixo
Na terça-feira (24), véspera de Natal, a coleta de lixo será realizada até as 20h. Já na quarta-feira (25), não haverá coleta. O serviço volta ao normal no dia 26.
Feiras e Varejões
No dia 25 de dezembro, feiras e varejões não serão realizados. Na véspera de Natal (24), não haverá o varejão noturno. Já no dia 26 de dezembro, a feira do Jardim Tamoio também não será realizada a pedido dos feirantes. Toda a programação, locais e horários podem ser consultados no site do Agronegócio e Abastecimento.
Parques
Os parques municipais não funcionarão nos dias 25 (Natal) e 26 de dezembro. Nos demais dias, incluindo 24 de dezembro (véspera de Natal), o funcionamento será normal, conforme os horários habituais de cada unidade. O Parque do Trabalhador (Parque Corrupira) é exceção, permanecerá fechado de 22 de dezembro a 7 de janeiro de 2026, para a realização de manutenção geral.
DAE
A DAE Jundiaí informa que a sede administrativa e os Postos de Atendimento localizados nos bairros Vila Hortolândia, Centro, Eloy Chaves e Ponte São João estarão fechados nos dias 24, 25 e 26 de dezembro. A unidade da empresa no Poupatempo funcionará no dia 24, até as 11h30, e no dia 26 de dezembro, das 9h às 16h30. Após o feriado de Natal, todos os Postos de Atendimento reabrem no dia 29 de dezembro, as unidades de bairro, a partir das 8h, e no Poupatempo, às 9h. A Central de Relacionamento da DAE Jundiaí segue disponível 24 horas por dia, pelo telefone 0800 0133 155, com ligação gratuita.
Complexos Esportivos
Os 20 complexos esportivos de Jundiaí estarão fechados nos dias 24 e 25 de dezembro. Já nos dias 26, 27 e 28, o funcionamento será das 8h às 18h, com exceção do CECE Nicolino de Luca (Bolão), que abrirá das 6h às 18h, e do CECE Sororoca, com atendimento das 8h às 20h.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí segue com patrulhamento e atendimento à população normalmente, 24 horas por dia. Em caso de emergências, o contato é por meio do número 153 ou pelo app “153 Jundiaí”.
Defesa Civil
Os atendimentos para ocorrências e situações de urgência podem ser acionados 24 horas por dia pelos telefones 199 ou (11) 4589-0199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos e visitas. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.