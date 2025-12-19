Na próxima semana, será celebrado o feriado de Natal (25). Em razão da data, os serviços e equipamentos públicos municipais vinculados à Prefeitura de Jundiaí terão horários de funcionamento alterados. Confira abaixo os detalhes sobre o atendimento no período.

Os setores administrativos, em geral, encerram o expediente na terça-feira (23) e retornam às atividades na segunda-feira (29). Estão incluídos nessa programação os seguintes serviços:

Paço Municipal;

Secretarias municipais externas;

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Caps 2 e Infantojuvenil encerram o expediente dia 23, e retornam dia 29. Depois encerram o expediente dia 30 e retornam dia 5 de janeiro 2026. Já o Caps AD e o Caps 3 ficam abertos 24 horas, somente para acolhidos.