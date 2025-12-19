O Governo do Estado de São Paulo confirmou o segundo caso de sarampo em território paulista em 2025, sendo ambos na Capital, porém pela Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), segundo apuração do Jornal de Jundiaí, não há casos confirmados. Jundiaí e Várzea Paulista, porém, somam três casos em investigação. Diante do cenário estadual, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) reforçou o alerta para a importância da vacinação, principal forma de prevenção contra o vírus.
Em Jundiaí, a Vigilância Epidemiológica informou que, em 2025, foram registrados três casos suspeitos de sarampo até o momento. Um deles já foi descartado e dois seguem em investigação. Em 2024 também houve três notificações suspeitas no município.
A Prefeitura de Várzea Paulista também informou que não registrou casos positivos de sarampo em 2025 e 2024. Neste ano, houve duas notificações, sendo uma com a confirmação de resultado negativo e a outra ainda em fase de conclusão do exame pelo laboratório de referência do Estado. Segundo a Unidade Gestora de Saúde, todos os casos suspeitos seguem rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde, com coleta de material e encaminhamento para análise laboratorial.
Em Campo Limpo Paulista, a Vigilância Sanitária informou que, em 2025, foram notificadas oito suspeitas, todas descartadas após resultado laboratorial negativo. Em 2024, não houve registro de casos suspeitos. Já em Itupeva, a Prefeitura confirmou que não houve registro de casos de sarampo em 2024 e 2025. As prefeituras de Jarinu, Cabreúva e Louveira foram procuradas pela reportagem do Jornal de Jundiaí, mas não retornaram até o fechamento da edição.
Os dois casos confirmados em São Paulo ocorreram em homens adultos: o primeiro, em abril, em um homem de 31 anos, e o segundo, em dezembro, em um homem de 27 anos.
Vacinação
A SES-SP destaca que a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, é segura e eficaz e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Jundiaí, a prefeitura informou que a vacina contra o sarampo está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde e Clínicas da Família para pessoas de 12 meses a 59 anos, conforme o calendário do Ministério da Saúde. Para profissionais da área da saúde, é obrigatória a comprovação de duas doses da vacina, independentemente da idade.
A médica pediatra da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí, Madalena Mayumi Namba Hirayama, reforça a importância da imunização. “É importante que todos procurem os serviços de saúde para verificação da situação vacinal e, se necessário, sejam imunizados. E, caso apresentem sintomas, procurem o serviço de saúde o mais rápido possível”, orienta.
O Governo de São Paulo disponibiliza o portal Vacina 100 Dúvidas, que reúne as perguntas mais frequentes da população sobre vacinação, efeitos colaterais, eficácia dos imunizantes, doenças imunopreveníveis e riscos da não vacinação. O acesso está disponível em: www.vacina100duvidas.sp.gov.br.