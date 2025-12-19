O Governo do Estado de São Paulo confirmou o segundo caso de sarampo em território paulista em 2025, sendo ambos na Capital, porém pela Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), segundo apuração do Jornal de Jundiaí, não há casos confirmados. Jundiaí e Várzea Paulista, porém, somam três casos em investigação. Diante do cenário estadual, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) reforçou o alerta para a importância da vacinação, principal forma de prevenção contra o vírus.

Em Jundiaí, a Vigilância Epidemiológica informou que, em 2025, foram registrados três casos suspeitos de sarampo até o momento. Um deles já foi descartado e dois seguem em investigação. Em 2024 também houve três notificações suspeitas no município.

A Prefeitura de Várzea Paulista também informou que não registrou casos positivos de sarampo em 2025 e 2024. Neste ano, houve duas notificações, sendo uma com a confirmação de resultado negativo e a outra ainda em fase de conclusão do exame pelo laboratório de referência do Estado. Segundo a Unidade Gestora de Saúde, todos os casos suspeitos seguem rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde, com coleta de material e encaminhamento para análise laboratorial.